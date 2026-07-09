Dólar abre a la baja en Colombia pero con poco movimiento: así fluctúa la moneda este 9 de julio

El dólar inició la cotización de este 9 de julio en un precio de $ 3.335, lo que significó una baja de $ 4 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.339.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.335. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.315. El precio promedio es de $ 3.322.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 175,33 millones, registrando además un volumen promedio de 558,36 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06% llegando a las 100,697 unidades.

La tasa de cambio del dólar influye diariamente en el costo de productos, viajes, importaciones e inversiones. Foto: El País

El déficit comercial de EE.UU. aumenta con fuerza en mayo

El déficit comercial de Estados Unidos aumentó de manera significativa en mayo debido al efecto combinado del repunte de las importaciones y al descenso de las exportaciones, según datos del gobierno publicados este martes.

Este aumento del déficit comercial se registró en un mes en el que el país se enfrentaba a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

El sector de la inteligencia artificial fue uno de los que necesitó grandes importaciones para la construcción de centros de datos en el país.

El déficit comercial se disparó un 42,2% con respecto al mes anterior, hasta los 77.600 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio.

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Esta cifra fue ligeramente inferior a la prevista en consenso de analistas de Briefing.com.

Las importaciones subieron en mayo un 3,3%, hasta los 395.300 millones de dólares, mientras que las exportaciones descendieron un 3,2%, hasta los 317.700 millones de dólares.

Las importaciones estadounidenses de bienes de consumo se dispararon, al igual que las de petróleo crudo y otros suministros industriales, informó el Departamento de Comercio.

Las importaciones de automóviles y piezas, junto con las de accesorios informáticos, también aumentaron.

El déficit comercial de EE.UU. aumenta con fuerza en mayo. Foto: Getty Images

Las exportaciones de crudo del país se incrementaron, pero las de otros productos, como los productos farmacéuticos, descendieron.

Las exportaciones estadounidenses de crudo y productos petrolíferos aumentaron tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.