Jornada laboral en Colombia: estos son los límites que deberán tener los turnos del trabajo

Hace poco más de 4 años, miles de trabajadores colombianos empezaron a ver cambios en la jornada laboral, gracias a la Ley 2101 de 2021, la cual estableció la reducción progresiva del límite máximo de trabajo semanal de 48 a 42 horas. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores.

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Este próximo 15 de julio llega un nuevo cambio bajo esta ley, pues se reducirá la jornada de 44 a 42 horas, siendo el último cambio, por lo que quedará fijada esta nueva jornada. En medio de este proceso han surgido varias dudas para los trabajadores. Una de ellas es la que respecta a cuáles son los límites que deben tener los turnos de trabajo.

La distribución de las 42 horas deberá ser acordada entre empleador y trabajador, respetando los límites diarios establecidos por la ley. Foto: Getty Images/iStockphoto

La norma precisa que cualquier labor por fuera de las 42 horas legales deberá ser reconocida como un pago extra, adicional teniendo las consideraciones si es una jornada nocturna o dominical, que le agregan un recargo al pago.

Jornada laboral de 42 horas entra en su fase final: así impactará los costos, los turnos y la productividad

La normativa precisa que el empleador y el trabajador deben ser quienes establezcan mecanismos de acuerdo sobre los turnos diarios con la nueva jornada laboral. Deberán acordar que la semana se distribuya en los 5 o 6 días de la semana, pero siempre garantizando un día de descanso.

Los turnos ordinarios no podrán ser inferiores a 4 horas ni superiores a 9 horas diarias dentro de la nueva jornada laboral. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tenga en cuenta que el turno diario no puede ser menor a 4 horas, pero tampoco puede superar las 9 horas. Es decir, si le programan un turno de 9 horas, para cumplir con las 42 horas semanales, pero le recortan horas de otro día, no se generan horas extras siempre que este promedio sea de 42 horas y no mayor a este.

Pese a ello existen otros turnos denominados sucesivos, que aplican para fábricas, seguridad, salud u otras ocupaciones que no pueden parar.

La reducción de la jornada laboral trae nuevas reglas sobre horarios, horas extras y turnos especiales para distintos sectores económicos. Foto: El País

Para ello, la normativa indica que los turnos no pueden exceder 6 horas diarias, ni 36 horas semanales, teniendo en cuenta que no existen recargos por trabajo nocturno, dominical o festivo.