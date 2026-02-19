Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Emcali hará mantenimiento en distintas redes de acueducto y alcantarillado, así como en las redes de energía eléctrica, el día jueves 19 de febrero.

Ojo, nuevos cortes de luz y agua en Cali este 18 de febrero

Hay que tener en cuenta esta información para estar preparado ante los diferentes cortes que puedan presentarse, y también para planificar la jornada teniendo en cuenta todo esto.

Reparaciones en sistema de acueducto de Cali. Foto: Jorge Orozco / El País

Reparaciones de acueducto

Barrio Francisco Eladio Ramírez , específicamente en la Carrera 78A # 3-62 .

, específicamente en la . Barrio Colseguros , en la Carrera 34 # 10A-115 .

, en la . Barrio El Retiro , en la Carrera 34 # 50-02 .

, en la . Barrio Bueno Madrid , en la Calle 34 # 2N-90 .

, en la . Barrio Granada , en la Calle 13N # 4-00 .

, en la . Barrio Siloé, en la Calle 6 Oeste # 53-41.

De acuerdo con lo que indica el medio de comunicación El Tiempo, también se harían unos trabajos especiales en:

Barrio El Porvenir, en la Calle 34, entre la Carrera 5 y la Carrera 7. En este caso, se hará suspensión del servicio a partir de las 8:00 a. m., pues allí se realizará la instalación de 5 empates de tubería.

Reparaciones en sistema eléctrico

Circuito Chiminangos: se hará el cambio del transformador encargado de la distribución del suministro en el barrio Villas de Veracruz . Este cambio se hará en la Calle 59 con Carrera 1C .

se hará el cambio del transformador encargado de la distribución del suministro en el barrio . Este cambio se hará en la . Circuito Multicentro: se realizará una operación para hacer el despeje de distintas ramas que estén en contacto con las redes de electricidad en inmediaciones de la Calle 16 con Carrera 98 . Esto se hace con el fin de que se vuelva a normalizar la operación del reconectador inteligente , que queda en la Calle 18 con Carrera 118 .

se realizará una operación para hacer el despeje de distintas ramas que estén en contacto con las redes de electricidad en inmediaciones de la . Esto se hace con el fin de que se vuelva a normalizar la operación del , que queda en la . Circuito Kilómetro 18: reparación de carácter secundario en Alto Aguacatal.

¿Dónde reclamar por un doble cobro de aseo en su factura de servicios públicos en Cali?

Modernización de la red de energía

Instalación de cable ecológico:

Circuito Chiminangos: en lo que comprende la Carrera 1B , entre la Calle 56 y la Calle 59 .

en lo que comprende la , entre la y la . Circuito Colón: en el barrio Cristóbal Colón, en la Calle 14C con Carrera 32.

Las suspensiones del servicio se presentarán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Hay varios mantenimientos en la infraestructura eléctrica y alcantarillado. Foto: Emcali

Limpieza y mantenimiento de alcantarillado