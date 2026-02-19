Cali

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Las intervenciones realizadas pretenden atender fugas y el mantenimiento necesario para asegurar el óptimo funcionamiento de los diferentes servicios.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

19 de febrero de 2026, 10:31 a. m.
Hay trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero.
Hay trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Emcali hará mantenimiento en distintas redes de acueducto y alcantarillado, así como en las redes de energía eléctrica, el día jueves 19 de febrero.

Ojo, nuevos cortes de luz y agua en Cali este 18 de febrero

Hay que tener en cuenta esta información para estar preparado ante los diferentes cortes que puedan presentarse, y también para planificar la jornada teniendo en cuenta todo esto.

Asi van las obras viales del Barrio Obrero de Cali, con la renovación de redes de acueducto, alcantarillado, energía y adoquinamiento de calles, que conectará con la Ruta de la Salsa, con el objetivo de revitalizar el corazón cultural de Cali antes de la Feria de 2025.
Reparaciones en sistema de acueducto de Cali. Foto: Jorge Orozco / El País

Reparaciones de acueducto

  • Barrio Francisco Eladio Ramírez, específicamente en la Carrera 78A # 3-62.
  • Barrio Colseguros, en la Carrera 34 # 10A-115.
  • Barrio El Retiro, en la Carrera 34 # 50-02.
  • Barrio Bueno Madrid, en la Calle 34 # 2N-90.
  • Barrio Granada, en la Calle 13N # 4-00.
  • Barrio Siloé, en la Calle 6 Oeste # 53-41.

De acuerdo con lo que indica el medio de comunicación El Tiempo, también se harían unos trabajos especiales en:

  • Barrio El Porvenir, en la Calle 34, entre la Carrera 5 y la Carrera 7. En este caso, se hará suspensión del servicio a partir de las 8:00 a. m., pues allí se realizará la instalación de 5 empates de tubería.

Reparaciones en sistema eléctrico

  • Circuito Chiminangos: se hará el cambio del transformador encargado de la distribución del suministro en el barrio Villas de Veracruz. Este cambio se hará en la Calle 59 con Carrera 1C.
  • Circuito Multicentro: se realizará una operación para hacer el despeje de distintas ramas que estén en contacto con las redes de electricidad en inmediaciones de la Calle 16 con Carrera 98. Esto se hace con el fin de que se vuelva a normalizar la operación del reconectador inteligente, que queda en la Calle 18 con Carrera 118.
  • Circuito Kilómetro 18: reparación de carácter secundario en Alto Aguacatal.
¿Dónde reclamar por un doble cobro de aseo en su factura de servicios públicos en Cali?

Modernización de la red de energía

Instalación de cable ecológico:

