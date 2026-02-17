Cali

¿Dónde reclamar por un doble cobro de aseo en su factura de servicios públicos en Cali?

Tras varios casos similares, la administración local abrió canales de atención para que las personas hagan el reclamo sobre la factura doble.

Redacción Nación
17 de febrero de 2026, 5:47 p. m.
Un cobro doble ocurrió en un conjunto nuevo al sur de la ciudad.
Un cobro doble ocurrió en un conjunto nuevo al sur de la ciudad.

En Cali, la Alcaldía distrital anunció que atendió a un caso de doble cobro en el servicio de aseo registrado en las facturas públicaS que reciben los hogares cada mes. La administración aclaró que el hecho no tuvo relación con la terminación de los contratos con la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali (Emsirva), ni con otras compañías que trabajan actualmente en la ciudad.

“Se trata de una situación particular, derivada del proceso de entrega de apartamentos en una unidad residencial relativamente nueva, así como de la necesidad de garantizar la recolección de residuos conforme con la normatividad vigente“, explicó la Alcaldía de Cali en un comunicado al respecto. detallando que el caso tuvo lugar al sur de la ciudad.

x
La Alcaldía atendió las peticiones de quienes recibieron un cobro doble.

“En este conjunto se está dando un caso atípico donde, por un lado, se cobra la energía y, por el otro, el acueducto y alcantarillado“, comentó Luis Eduardo Castillo, el coordinador del Equipo de Aseo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

“Esto se da porque en el momento en que la constructora inicia la entrega de los apartamentos a la comunidad, las empresas prestadoras Promo Valle y L.Y.S. vincularon usuarios a estos contratos, dada la necesidad de la prestación del servicio de aseo, como lo establece la norma“, agregó, según el informe distrital.

Ante la situación, la administración adelantó las gestiones correspondientes para verificar que solo uno de los operadores preste el servicio en el sector, de acuerdo las afirmaciones del funcionario.

Pagos online, la alternativa más rápida y eficaz que están adaptando empresas.
El primer paso es reportar el cobro doble a las empresas prestadoras. Foto: Getty Images

Dónde reportar el cobro doble del servicio

El primer paso para reportar este tipo de inusuales casos es presentar un PQR ante la empresa que emitió la factura, es decir, la prestadora del servicio, que normalmente es EMCALI, o ya sea al operador de aseo específico de cada zona. Las personas tienen un plazo de hasta 5 meses, desde la expedición de la factura, para presentar el reclamo.

En caso de que sea EMCALI, los ciudadanos pueden dirigirse a un punto físico o completar el proceso de manera virtual.

Al mismo tiempo, la Alcaldía de Cali ha abierto canales de atención debido a las denuncias de la ciudadanía por el cobro doble. Estos son la línea telefónica: 195 o (602) 887 9020; la oficina de Protección al Consumidor, ubicada en la Av. 2 Norte # 10-70, en el edificio CAM; o el formulario virtual, disponible en el portal de Radicación de Peticiones de la Alcaldía.

Noticias Destacadas