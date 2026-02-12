Cali

Recolección de basuras en Cali: ¿Habrá costos para los caleños tras el cambio del modelo?

Director de la Unidad Administrativa indica cómo funcionará el nuevo modelo de recolección de basuras,

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

12 de febrero de 2026, 1:15 p. m.
Recolección de basura en Cali.
Recolección de basura en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Los habitantes de la ciudad de Cali se encuentran expectantes tras la llegada de un nuevo modelo de recolección de basuras.

Aunque esto puede sonar alarmante para muchos por la incertidumbre de si se generarán nuevos cobros por el servicio, Diego Hau, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali, explica cómo funcionaría el modelo que se está implementando.

Empresa VEOLIA Entregó 6 Vehículos a la Alcaldía.
Nuevo modelo de recolección de basuras. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Hau ha indicado, a través de una entrevista realizada por el medio de comunicación El País, que el proceso seguirá funcionando con absoluta normalidad y que los usuarios pueden estar tranquilos, ya que no se generarán nuevos cobros a raíz del cambio de modelo.

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

Además, señaló que serán los usuarios quienes decidan cuáles empresas les prestarán el servicio de recolección de basuras. Para ello, precisó que, si se desea elegir una empresa diferente, se debe hacer la desvinculación de la que presta el servicio en la actualidad.

Cali

Secretaría de Salud del Valle alerta sobre murciélagos activos en el día. Estudian posibles casos de rabia

Cali

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

Cali

Estas son las zonas donde operan los 38 frentes de bacheo diarios en Cali

Cali

Clima de Cali hoy 12 de febrero de 2026: información para tener en cuenta

Cali

Lo que habría detrás del macabro hallazgo de una cabeza humana cerca de la Alcaldía de Cali: “Característica de carteles mexicanos”

Cali

Más de 1.000 empresas podrán acceder a un kit gratuito de IA en Cali. ¿De qué se trata y cómo participar?

Cali

Estudian límites de altura en construcciones en Cali: un proceso articulado para definir normas

Turismo

Cali se posiciona como ‘Ciudad de las Aves’ al transformarse en el escenario de Colombia Birdfair 2026: eventos y cómo asistir

“Revisen en su factura quién es su operador; si quieren continuar con él, no deben hacer nada, pero si se quieren cambiar, se deben desvincular y pasar a uno nuevo.

La Superintendencia de Servicios Públicos definirá las rutas y cada ciudadano sacará las basuras en el horario que se establezca”, precisó el funcionario.

Las empresas autorizadas en la ciudad vallecaucana son: Bio-aseo, Serviambientales, Limpieza y Servicios Públicos, Misión Ambiental, Proambientales, Promocali, Promovalle, Veolia y Ciudad Limpia.

Estos cambios responden a un modelo de libre competencia que se empezó a implementar a partir del 28 de enero y lo que busca es que otras compañías puedan entrar al mercado y competir con las que ya venían prestando este servicio.

Según indica El País, antes cerca del 95% de la recolección de basuras de la ciudad de Cali la realizaban las empresas Ciudad Limpia, Promovalle, Veolia y Promocali.

PLAN ESPECIAL DE LIMPIEZA EN 49 CORREDORES VIALES La Administración Distrital con las empresas de aseo Ciudad Limpia, Veolia, Promocali y Promovalle, se permiten presentar el plan de limpieza especial para 49 corredores viales de Cali impactados por el arrojo clandestino de residuos. El plan, que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, consiste en recorridos adicionales de recolección que se van a hacer en corredores viales como lo son la Avenida Ciudad de Cali, Calle 1, Calle 5, Carrera 10, Carrera 15, Calle 25, Autopista Suroriental, Avenida Simón Bolívar. Con el plan, también se atenderá la recolección de Residuos de Construcción y Demolición, RCD, también conocidos como escombros, arrojados de forma clandestina en los corredores priorizados. Para ello, las empresas de aseo con la Administración Distrital dispusieron de maquinaria y personal adicional. En total, se dispusieron de 40 vehículos, entre volquetas, maquinaria amarilla y carros recolectores. Así mismo, se dispusieron 120 personas que estarán sensibilizando a la ciudadanía sobre el manejo adecuado de residuos sólidos en los 49 corredores y zonas aledañas.
Empresas de recolección en Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Aunque los usuarios pueden efectuar los respectivos cambios de operador, deben consultar las condiciones que cada uno dispone para estas circunstancias.

No tienen que pagar el impuesto predial ni el ICA, durante tres años: exoneración para ciertas personas en Cali

Hau, en su intervención con el medio ya mencionado, también hizo explícito que se debería hacer la devolución de la Empresa del Servicio Público de Aseo de Cali (Emsriva) a la ciudad, entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional.

Nosotros tenemos la pregunta de por qué no la devuelven, si ya se han cumplido, según los informes que se han publicado por la misma empresa, los indicadores financieros y jurídicos. Entiendo que todavía están resolviendo temas asociados a la intervención, pero es que esa empresa ya se puede devolver”, expresó.

Más de Cali

Recolección de basura en Cali

Recolección de basuras en Cali: ¿Habrá costos para los caleños tras el cambio del modelo?

Alerta en el Valle del Cauca por rabia en murciélagos.

Secretaría de Salud del Valle alerta sobre murciélagos activos en el día. Estudian posibles casos de rabia

Panorámicas de Cali

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

obras de reparcheo en las diferentes vías de la ciudad

Estas son las zonas donde operan los 38 frentes de bacheo diarios en Cali

Panorámicas de Cali

Clima de Cali hoy 12 de febrero de 2026: información para tener en cuenta

Las autoridades ya están realizando las investigaciones del caso.

Lo que habría detrás del macabro hallazgo de una cabeza humana cerca de la Alcaldía de Cali: “Característica de carteles mexicanos”

La inteligencia artificial explica cómo será el trabajo del futuro

Más de 1.000 empresas podrán acceder a un kit gratuito de IA en Cali. ¿De qué se trata y cómo participar?

Cali, Colombia

Estudian límites de altura en construcciones en Cali: un proceso articulado para definir normas

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este viernes una nueva medida sobre los impuestos en la ciudad. Se trata del ‘Predial Social’, una novedosa estrategia con la que se busca ayudar a los deudores caleños en situación de vulnerabilidad. Foto Jorge Orozco / El País

No tienen que pagar el impuesto predial ni el ICA, durante tres años: exoneración para ciertas personas en Cali

Combates entre disidentes de las Farc y la fuerza pública en Cajibío, septiembre 14 de 2025.

Disidencias atacan de nuevo a Cajibío, Cauca: hay un policía herido y evacúan el centro del municipio

Noticias Destacadas