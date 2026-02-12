Recolección de basuras en Cali: ¿Habrá costos para los caleños tras el cambio del modelo?

Los habitantes de la ciudad de Cali se encuentran expectantes tras la llegada de un nuevo modelo de recolección de basuras.

Aunque esto puede sonar alarmante para muchos por la incertidumbre de si se generarán nuevos cobros por el servicio, Diego Hau, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali, explica cómo funcionaría el modelo que se está implementando.

Nuevo modelo de recolección de basuras. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Hau ha indicado, a través de una entrevista realizada por el medio de comunicación El País, que el proceso seguirá funcionando con absoluta normalidad y que los usuarios pueden estar tranquilos, ya que no se generarán nuevos cobros a raíz del cambio de modelo.

Además, señaló que serán los usuarios quienes decidan cuáles empresas les prestarán el servicio de recolección de basuras. Para ello, precisó que, si se desea elegir una empresa diferente, se debe hacer la desvinculación de la que presta el servicio en la actualidad.

“Revisen en su factura quién es su operador; si quieren continuar con él, no deben hacer nada, pero si se quieren cambiar, se deben desvincular y pasar a uno nuevo.

La Superintendencia de Servicios Públicos definirá las rutas y cada ciudadano sacará las basuras en el horario que se establezca”, precisó el funcionario.

Las empresas autorizadas en la ciudad vallecaucana son: Bio-aseo, Serviambientales, Limpieza y Servicios Públicos, Misión Ambiental, Proambientales, Promocali, Promovalle, Veolia y Ciudad Limpia.

Estos cambios responden a un modelo de libre competencia que se empezó a implementar a partir del 28 de enero y lo que busca es que otras compañías puedan entrar al mercado y competir con las que ya venían prestando este servicio.

Según indica El País, antes cerca del 95% de la recolección de basuras de la ciudad de Cali la realizaban las empresas Ciudad Limpia, Promovalle, Veolia y Promocali.

Empresas de recolección en Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Aunque los usuarios pueden efectuar los respectivos cambios de operador, deben consultar las condiciones que cada uno dispone para estas circunstancias.

Hau, en su intervención con el medio ya mencionado, también hizo explícito que se debería hacer la devolución de la Empresa del Servicio Público de Aseo de Cali (Emsriva) a la ciudad, entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional.

“Nosotros tenemos la pregunta de por qué no la devuelven, si ya se han cumplido, según los informes que se han publicado por la misma empresa, los indicadores financieros y jurídicos. Entiendo que todavía están resolviendo temas asociados a la intervención, pero es que esa empresa ya se puede devolver”, expresó.