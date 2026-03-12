¿Busca empleo en Bogotá? Estas son las vacantes destacadas de la semana

Bogotá concentra la mayor oferta de trabajo del país y se mantiene como uno de los principales focos de oportunidades laborales en Colombia. El tamaño de su mercado y la presencia de reconocidas organizaciones permiten que constantemente se abran múltiples convocatorias para quienes deseen explorar nuevas alternativas de empleo.

Este comportamiento también se refleja en los indicadores laborales. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el trimestre móvil noviembre de 2025 – enero de 2026 la tasa de desocupación en Bogotá se ubicó en 7,5 %, una de las más bajas del país. En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo, diversas empresas han abierto más de 30 mil oportunidades de empleo en la ciudad.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Enfermero (a) asistencial o de auditoría

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Si está listo para marcar una diferencia y ser parte de un equipo que se esfuerza por la excelencia, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Verificar y asegurar el cumplimiento de las funciones asistenciales o los requisitos establecidos por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.

Implementar programas de mejora continua en las áreas de atención.

Requerimientos:

Profesional en Enfermería; complemento si cuenta con una especialización.

Experiencia mínima de 2 años en áreas clave de la salud.

Disponibilidad para trabajar en horarios administrativos.

Abogado (a) junior comercial

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.000.000

Arturo Calle está buscando un abogado (a) junior comercial profesional en derecho, con más de 1 año de experiencia en procesos comerciales, alto sentido de responsabilidad, atención al detalle y disposición para aprender y crecer en un entorno corporativo sólido, estructurado y de alto prestigio.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales comerciales y contractuales.

Elaborar y revisar documentos legales y contratos.

Apoyar en la resolución de conflictos legales internos y externos.

Mantener actualizada la documentación legal necesaria para el cumplimiento normativo.

Requerimientos:

Profesional en derecho.

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Conocimiento en normativas comerciales y contractuales.

Jefe de diseño gráfico

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.815.000 a $ 6.323.000

Este rol es crucial para liderar la estrategia creativa y visual del canal de venta por catálogo, asegurando el desarrollo, producción y ejecución de las campañas gráficas de la marca.

Responsabilidades:

Liderar la conceptualización creativa y dirección de arte de las campañas del canal de venta por catálogo.

Supervisar y coordinar el trabajo del equipo de diseñadores gráficos, garantizando la calidad y cumplimiento de entregables.

Planear y ejecutar la producción editorial del catálogo: planeación, diseño, diagramación, impresión y entrega final.

Elaborar briefs creativos y desarrollar conceptos visuales para cada campaña.

Diseñar y gestionar el cronograma anual de producción de piezas impresas.

Coordinar la producción fotográfica de las campañas y categorías de producto.

Supervisar procesos de diagramación, retoque fotográfico, desarrollo gráfico y producción audiovisual para el área de diseño.

Gestionar proveedores de impresión y controlar los procesos de preprensa y finalización de archivos.

Desarrollar estrategias visuales para redes sociales alineadas con la identidad de marca.

Gestionar presupuestos asociados a producción gráfica y audiovisual.

Requerimientos:

Profesional con especialización en áreas de diseño, mercadeo o afines. (indispensable)

Mínimo 5 años de experiencia liderando equipos de diseño gráfico.

Experiencia en empresas de retail, moda, consumo masivo o belleza.

Experiencia comprobada en producción de catálogos, diseño editorial o venta directa.

Experiencia en dirección de arte, conceptualización creativa y producción de campañas.

Experiencia en estrategias visuales para redes sociales y contenido digital.

Profesional en comunicaciones

Empresa: Universidad de Los Andes

Salario: $ 4.500.000

La Universidad de Los Andes está en búsqueda de un(a) profesional en comunicación que lidere la planeación, diseño y ejecución de procesos y contenidos comunicativos.

Responsabilidades:

Planear, ejecutar y evaluar las estrategias y planes de comunicación.

Articular colaborativamente el relacionamiento interno en la Universidad con audiencias clave y de impacto estratégico.

Asesorar y corregir estilo/redacción de contenidos y mensajes clave.

Gestionar la producción y supervisión de contenidos estratégicos y operativos.

Monitorear, analizar y reportar métricas de comunicación.

Realizar cubrimientos fotográficos/audiovisuales de eventos.

Apoyar la logística de eventos y actividades de la Vicerrectoría/Unidad.

