César Lorduy propone línea de subsidio para vivienda VIS y VIP para madres cabeza de familia

El candidato al Senado sugirió que el Estado debería subsidiar el 100 % de la cuota inicial y tasas preferenciales.

13 de febrero de 2026, 4:18 p. m.
César Lorduy es candidato al Senado por Cambio Radical.
César Lorduy es candidato al Senado por Cambio Radical. Foto: Juan Carlos SierrA

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y candidato al Senado por el partido Cambio Radical, César Lorduy, lanzó una propuesta para las madres cabeza de familia del país. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2025 (ENDS), el 51,3 % de los hogares en Colombia tienen jefatura femenina.

Lorduy aseguró que, de llegar al Senado, impulsaría un proyecto para que ellas puedan acceder a beneficios de vivienda con mayores facilidades que las que ofrece la bancada tradicional.

“Esta ley debe crear una línea de subsidio de vivienda de interés prioritario (VIP) y social (VIS) y una línea de crédito que no exija los mismos requisitos que la banca tradicional. ¿Por qué no pensar que el Estado pueda servir de fiador solidario para aquellas mujeres que, siendo trabajadoras incansables, son rechazadas por el sistema financiero por no tener una nómina fija?“, aseguró Lorduy.

Además, dijo que se debe incluir un componente de habitabilidad productiva para que puedan generar ingresos a partir de distintas actividades que realicen desde su hogar.

Lorduy sugirió que se plantee que el subsidio cubra el 100 % de la cuota inicial y se ofrezcan tasas de interés preferenciales subsidiadas por el Estado.

El candidato al Senado aseguró que lanza esta propuesta porque se trata de una realidad para el país, pues no solo son las madres cabeza de familia que necesitan mejores condiciones, sino que el 39,9 % de los niños y niñas del país viven solamente con su madre, por lo que también se verían beneficiados.

