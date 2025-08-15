Confirmado: César Lorduy, exmagistrado del CNE, aspirará al Senado en 2026

En las últimas horas, se conoció que el exmagistrado y expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), César Lorduy, ya tomó una decisión de cara a las elecciones de 2026.

Lorduy, quien ya fue representante a la Cámara, será candidato al Senado de la República con el aval de Cambio Radical.

El exmagistrado, ampliamente conocido por su ejercicio en la Cámara de Representantes, es muy cercano a Fuad Char, jefe de esa casa política de amplia importancia en el Caribe y en el país.