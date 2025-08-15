Suscribirse

Confidenciales

Confirmado: César Lorduy, exmagistrado del CNE, aspirará al Senado en 2026

El expresidente del Consejo Nacional Electoral tendrá el aval de Cambio Radical.

Redacción Confidenciales
16 de agosto de 2025, 3:05 a. m.
César Lorduy y Samir Radi.
César Lorduy y Samir Radi. | Foto: SEMANA

En las últimas horas, se conoció que el exmagistrado y expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), César Lorduy, ya tomó una decisión de cara a las elecciones de 2026.

Lorduy, quien ya fue representante a la Cámara, será candidato al Senado de la República con el aval de Cambio Radical.

El exmagistrado, ampliamente conocido por su ejercicio en la Cámara de Representantes, es muy cercano a Fuad Char, jefe de esa casa política de amplia importancia en el Caribe y en el país.

También se conoció que hará fórmula a la Cámara de Representantes con Samir Radi, quien actualmente es uno de los concejales más activos de Barranquilla.

