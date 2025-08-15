Confidenciales
Confirmado: César Lorduy, exmagistrado del CNE, aspirará al Senado en 2026
El expresidente del Consejo Nacional Electoral tendrá el aval de Cambio Radical.
En las últimas horas, se conoció que el exmagistrado y expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), César Lorduy, ya tomó una decisión de cara a las elecciones de 2026.
Lorduy, quien ya fue representante a la Cámara, será candidato al Senado de la República con el aval de Cambio Radical.
El exmagistrado, ampliamente conocido por su ejercicio en la Cámara de Representantes, es muy cercano a Fuad Char, jefe de esa casa política de amplia importancia en el Caribe y en el país.
También se conoció que hará fórmula a la Cámara de Representantes con Samir Radi, quien actualmente es uno de los concejales más activos de Barranquilla.