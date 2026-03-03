César Lorduy propone proyectos para otorgar créditos a madres cabeza de familia y un salvavidas para estudiantes del Icetex

El exrepresentante por Atlántico y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) César Lorduy buscará regresar al Congreso de la República. Esta vez se lanzó como candidato al Senado por el partido Cambio Radical y, en medio de su campaña, impulsa cuatro propuestas relacionadas con beneficios para las madres cabeza de familia y la educación.

Una de sus propuestas es aprobar un subsidio especial de vivienda para las madres cabeza de familia. “Eso significa tratar de solucionar parcialmente el problema que afecta a casi 9 millones de mujeres en Colombia que son madres cabeza de familia”, afirmó Lorduy.

César Lorduy, candidato al Senado, propone una semana obligatoria en el Congreso dedicada exclusivamente a la niñez

Según explicó el congresista, la idea sería otorgar un subsidio de vivienda a las madres mediante una línea de crédito preferente exclusiva para quienes cumplan esta condición.

Otra de las propuestas de Lorduy se centra en las madres comunitarias: busca que puedan acceder a empleos directamente con el Estado y que se les garanticen todas las prestaciones sociales.

La tercera propuesta plantea que se destine una semana en el Congreso únicamente a la discusión de leyes relacionadas con los menores de edad, y propone que esta se realice en abril.

“Que todos los proyectos de ley que tengan que ver con la niñez puedan ser debatidos y no solamente los que hoy existen, sino que además se presenten nuevos proyectos de ley”, aseguró Lorduy.

Una cuarta propuesta se centra en la educación en el país. El candidato al Senado indicó que, de llegar a esa corporación, buscará que los estudiantes del Icetex puedan aplazar su deuda mientras consiguen un empleo. Es decir, quienes terminen la universidad y no encuentren trabajo de inmediato podrían solicitar el aplazamiento de la deuda hasta solucionar esa situación.

“Salen de la universidad, no consiguen trabajo porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque nadie les da trabajo; entonces, si no tienen experiencia y no les dan trabajo, ¿cómo les van a cobrar si no están produciendo?”, aseguró Lorduy.

El candidato indicó que también buscará que la formación secundaria incluya algunos oficios, de manera que los jóvenes puedan salir a desempeñarse en labores como electricidad, agricultura, agroindustria, entre otras. “Que salgan como bachilleres con alguna actividad productiva”, aseguró.