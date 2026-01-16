Confidenciales

César Lorduy, una de las cartas de la casa Char para el Senado en 2026

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral está en la lista de Cambio Radical.

16 de enero de 2026, 10:00 p. m.
César Lorduy, aspirante al Senado de Cambio Radical.
César Lorduy, aspirante al Senado de Cambio Radical.

El expresidente del Congreso Arturo Char le grabó una canción al candidato al Senado, César Lorduy, con la que se ratificó el respaldo de la casa Char a esa aspiración política.

Se trata de la canción oficial de la campaña de César Lorduy que se ha vuelto viral, ya que Arturo Char acostumbra a grabar esas melodías a quienes respalda políticamente.

La casa Char mantiene el control político de Cambio Radical en Barranquilla y en el Atlántico, pero no tendrán a nadie de la familia en el tarjetón electoral, por lo que han dado la bendición a algunos candidatos, entre ellos, a César Lorduy.

Lorduy estuvo en la Cámara de Representantes durante cuatro años y posteriormente pasó al Consejo Nacional Electoral. Tras su renuncia se confirmó que aspirará al Senado para 2026.

Además, la casa Char busca ampliar su poder político en diferentes regiones del país, por lo que le apuestan a la aspiración de Lorduy, quien siempre ha sido muy cercano a Fuad Char.

Noticias Destacadas