Proponen crear una comisión en el Congreso para atender los 191 llamados de la Corte Constitucional por vacíos legales

De 1994 a 2025, el tribunal se ha pronunciado sobre omisiones legislativas o regulaciones pendientes que no han sido atendidas.

Redacción Confidenciales
18 de febrero de 2026, 8:38 p. m.
César Lorduy, aspirante al Senado de Cambio Radical. Foto: Prensa de César Lorduy

El exrepresentante a la Cámara César Lorduy presentó una investigación que hizo sobre los pendientes del Congreso frente a los exhortos al Congreso que ha hecho la Corte Constitucional desde 1994.

Lorduy aseguró que esos llamados del tribunal son peticiones para que el Congreso legisle sobre vacíos legales, omisiones legislativas o necesidades indispensables de regulación para proteger derechos fundamentales.

Por esa razón, el también exmagistrado del Consejo Nacional Electoral propuso que el Congreso que asumirá el 20 de julio conforme una comisión interpartidista que revise esos llamados y les dé celeridad a las peticiones de la Corte Constitucional.

“Todos estos asuntos deben ser tratados como prioritarios y, donde exista un proyecto de ley, acelerar el trámite y, donde no se esté legislando, presentar un proyecto de todos los sectores políticos”, dijo.

Según Lorduy, quien aspira al Senado con el aval de Cambio Radical y con el apoyo de la familia Char, estos son algunos de los llamados importantes de la Corte.

  • No más vejez en el abandono (Sentencia SU-367/25): la Corte exhorta a crear una ley integral para el sistema de cuidado de personas mayores y con discapacidad. Legislar sobre esto es garantizar que ningún abuelo o persona vulnerable en Colombia tenga que envejecer en la miseria y el olvido.
  • Un techo para quien huye de la violencia extrema (Sentencia T-531/17): cuando una mujer es víctima de violencia extrema, a veces no tiene a dónde ir. La Corte llama a asegurarles acceso prioritario a vivienda digna. Que huir del agresor no signifique quedarse en la calle.
  • Reparación real por violencia intrafamiliar (Sentencia SU-349/22): la corte pide diseñar un mecanismo judicial justo para que las víctimas de violencia intrafamiliar accedan a una reparación integral. No basta con una medida de protección; hay que reparar el daño causado.
  • El derecho a morir con dignidad (Sentencia T-445/24 y reiteraciones): la Corte ha pedido insistentemente eliminar las barreras para la muerte digna. Regular esto es un acto de compasión con quienes enfrentan sufrimientos insoportables y piden decidir sobre su final.
  • Por un deporte libre de acoso (Sentencias T-525/25 y T-212/21): nuestras deportistas nos han dado gloria, pero muchas compiten con miedo. La Corte nos invita a actualizar la Ley del Deporte para garantizar la equidad de género y la cero tolerancia al acoso sexual. Ellas merecen escenarios seguros, no solo medallas.

