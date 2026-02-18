Proponen crear una comisión en el Congreso para atender los 191 llamados de la Corte Constitucional por vacíos legales

El exrepresentante a la Cámara César Lorduy presentó una investigación que hizo sobre los pendientes del Congreso frente a los exhortos al Congreso que ha hecho la Corte Constitucional desde 1994.

Lorduy aseguró que esos llamados del tribunal son peticiones para que el Congreso legisle sobre vacíos legales, omisiones legislativas o necesidades indispensables de regulación para proteger derechos fundamentales.

Por esa razón, el también exmagistrado del Consejo Nacional Electoral propuso que el Congreso que asumirá el 20 de julio conforme una comisión interpartidista que revise esos llamados y les dé celeridad a las peticiones de la Corte Constitucional.

“Todos estos asuntos deben ser tratados como prioritarios y, donde exista un proyecto de ley, acelerar el trámite y, donde no se esté legislando, presentar un proyecto de todos los sectores políticos”, dijo.

Según Lorduy, quien aspira al Senado con el aval de Cambio Radical y con el apoyo de la familia Char, estos son algunos de los llamados importantes de la Corte.