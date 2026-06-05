Abelardo de la Espriella contraataca a Gustavo Petro y denuncia “macabro plan”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, respondió a Gustavo Petro, luego de que le solicitara bajar el tono de las campañas a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

La declaración del jefe de Estado llegó tras la protesta que lideraron seguidores de Iván Cepeda en una de las sedes del movimiento Defensores de la Patria en Bogotá.

Petro comentó que, durante la manifestación, una persona amenazó a los activistas de la campaña de la izquierda y pidió una actuación de la Fiscalía General de la Nación y la Policía.

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El primer mandatario declaró: “Como presidente, le solicito al señor Abelardo de la Espriella poner fin al discurso del odio. Si no se responsabiliza de la palabra, va a hacer matar a la ciudadanía colombiana como en el pasado”.

Frente al episodio en particular, Petro dijo que nadie en campaña debe ir armado: “El debate político es sobre argumentos e inteligencia, no sobre la fuerza. No es por la razón o la fuerza, es solo por la razón”.

El presidente, que ha encendido la carrera electoral con indebida participación en política, pidió construir un comité para la “tranquilidad ciudadana que haga que el país defina su futuro con tranquilidad, que atempere ánimos”.

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La respuesta de Abelardo de la Espriella no tardó en llegar. En la misma cuenta de X, comentó: “Tú, Petro, no reconoces los resultados en las urnas; destituyes a miembros de la Fuerza Pública que se oponen a que los ilegales fuercen el voto, aúpas al terrorismo y mandas a tus hordas a atacar nuestras sedes y a nuestros seguidores”.

El candidato presidencial le recordó al jefe de Estado que sería él quien utiliza todas las formas de lucha, que interviene en la política electoral y quien estaría ejecutando un plan para romper la democracia.

A renglón seguido, De la Espriella concluyó: “Le pido a la comunidad internacional, a las misiones de observación, a la prensa libre y a los órganos de control que actúen para que Petro y sus hordas se abstengan de ejecutar su macabro plan”.