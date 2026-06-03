Gustavo Petro choca con Abelardo de la Espriella por el aumento del salario mínimo y destapó el verdadero “problema”

En la entrevista que dio a SEMANA el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, luego de ganar la primera vuelta presidencial del pasado domingo 31 de mayo, en donde obtuvo 10.361.499, obteniendo el tiquete a la segunda vuelta con Iván Cepeda, habló sobre varias de sus propuestas sociales.

Una de ellas, frente al salario mínimo que decretó el actual mandatario colombiano Gustavo Petro para la vigencia 2026, el cual generó una discusión en varios sectores del país.

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En uno de los apartes del diálogo con SEMANA, el candidato Abelardo de la Espriella fue enfático en señalar que el salario mínimo no se puede bajar, sobre el decretado por Petro.

“El salario mínimo no se puede bajar. Ya se lo dieron a la gente, no podemos generarle esa decepción al pueblo”, manifestó Abelardo de la Espriella.

Declaración que no pasó desapercibida por parte del presidente Gustavo Petro, quien chocó con el aspirante a la Casa de Nariño, destapando el que sería el verdadero problema de esa discusión.

“El problema no es que baje el salario mínimo, el problema es que no suba más, lo cual significa bajar el salario real”, manifestó Petro a través de su cuenta personal de X.

Y agregó: “Toda contratación por horas es empeorar la condición laboral de las trabajadoras y trabajadores. ¿Para qué sirve un salario mínimo vital si se va a contratar por horas?”.

Sin embargo, en la entrevista, Abelardo aprovechó el espacio para lanzar una fuerte crítica al presidente de la República, Gustavo Petro, advirtiendo que “se quiere robar las elecciones”.

“El registrador hizo unas elecciones impecables y Petro, contra toda evidencia, contrariando absolutamente todas las pruebas, insiste en plantear un fraude que no existe. Además de eso, presentando cifras, como todo lo de él, mentirosas y amañadas”, manifestó De la Espriella.

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Finalmente, el candidato Tigre, que se medirá en las urnas con Iván Cepeda el próximo 21 de junio, expresó: “No hay forma de que Petro entienda eso porque Petro tiene otro propósito, otro plan: sembrar la duda para sacar a sus primeras líneas, sus hordas de desadaptados que ya empezaron a salir ayer por orden de Petro y de Cepeda”.