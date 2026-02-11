Judicial

Esta es la queja disciplinaria de David Murcia Guzmán contra Abelardo de la Espriella

El “cerebro” de DMG le reclama un dinero a quien fue su abogado defensor en el año 2008.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 10:45 a. m.
David Murcia Guzmán fue condenado en 2010 a 30 años de prisión.
David Murcia Guzmán fue condenado en 2010 a 30 años de prisión. Foto: Juan Carlos Sierra

En el Consejo Seccional de la Judicatura en Bogotá reposa un documento de cinco páginas que contiene la queja disciplinaria firmada por David Murcia Guzmán en contra del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En el documento de cinco páginas se cita una “violación grave a los deberes profesionales, lealtad, diligencia, ética y confianza” por parte del abogado que lo representó en la parte inicial de su proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos por los que fue sentenciado a 30 años de prisión.

“Regresó DMG”: la historia detrás del grupo que busca el regreso de David Murcia

Murcia Guzmán, quien fue capturado en 2008 en Panamá, asegura que no fue bien asesorado ni representado por el penalista, pues nunca —según señala el condenado— se tomaron medidas dirigidas a la protección de sus derechos al debido proceso en las audiencias iniciales.

“El abogado Abelardo de la Espriella aceptó asumir mi defensa penal, previo pago anticipado de honorarios por la suma aproximada de cinco mil millones de pesos (…) cifra que se le pagó en efectivo por parte de mi equipo de trabajo”, señala el “cerebro” de DMG al hacer referencia a los honorarios del jurista.

Medellín

Lo que los pasajeros olvidan en el Metro de Medellín: objetos insólitos y cómo recuperarlos

Cali

Hallan cabeza humana tirada en un maletín en inmediaciones de la Alcaldía de Cali

Bogotá

Avanza la recuperación de malla vial en la Carrera Séptima entre la 170 y 134, ¿cuándo terminarán las obras?

Bogotá

Su moto podría estar ahí: hallaron un ‘deshuesadero’ en la localidad de Los Mártires, en Bogotá

Manizales

¿Recibió una llamada de la Secretaría de Planeación? Manizales alerta sobre nueva modalidad de fraude

Cali

¿Caerán lluvias en Cali?: pronóstico del clima para el miércoles 11 de febrero

Medellín

Interrupciones programadas de energía en Antioquia: razones técnicas y alcance del plan de EPM

Medellín

¿Lloverá en Medellín este miércoles? Este es el pronóstico del clima para este 11 de febrero

Confidenciales

Abelardo de la Espriella le responde duro a Petro y le lanza varias preguntas a Iván Cepeda: “El tigre llegó a enfrentarlos”

Política

Abelardo de la Espriella habla del silencio de Iván Cepeda; dice que tiene telonero y “se esconde tras las cortinas de humo” de Petro: “Así de insignificante”

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.
Entrega de firmas en la Registraduría del precandidato Abelardo de la Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En otro de los apartes indica que en las audiencias preparatorias de juicio el abogado no le entregó ni proporcionó toda la información sobre lo que estaba ocurriendo, las pruebas que iba a solicitar para su defensa, ni las acciones pertinentes para demostrar su teoría del caso en pro de demostrar su inocencia.

“En la primera audiencia, cuando la Fiscalía exhibió un audio donde (…) dos de mis empleados estaban coordinando la entrega de una suma equivalente a 760 millones de pesos colombianos para el abogado Abelardo de la Espriella, que había pedido como parte de una estrategia de ‘lobby’ que dijo que se tenía que hacer en el Congreso, porque según él estaban tramitando una ley para hacer ilegal el transporte terrestre de dinero y eso me perjudicaba más el caso”, reseña la queja.

David Murcia Guzmán: lo que hay detrás de la “firmatón nacional” que busca la libertad del ‘cerebro’ de DMG

Igualmente, aseveró que su abogado presentó en privado y de manera pública dos excusas diferentes sobre los hechos que motivaron su renuncia a representarlo en este proceso, el cual era uno de los más seguidos en ese momento.

“Aunque a los medios de comunicación les justificó su renuncia con que la Fiscalía había revelado una supuesta contabilidad que el abogado desconocía, cuando el mismo De la Espriella fue el encargado —por lo que también cobró una gran suma de dinero en efectivo— del análisis contable con ‘filigrana jurídica’ para la verificación de la contabilidad de mi empresa con un equipo de contadores públicos forenses que él lideraba y estaban a cargo” (sic), señaló.

“Mi defensor de manera abrupta, irresponsable y mediática renunció públicamente a mi defensa, afirmando haber sido ‘engañado’ por mí, sin agotar los deberes mínimos de lealtad, reserva profesional y diligencia y sin devolver los honorarios pagados, ni rendir cuentas, ni ofrecer explicación jurídica alguna”, enfatiza la queja.

En la petición se mencionan cinco faltas disciplinarias en las que habría incurrido el abogado Abelardo de la Espriella. Entre estas, se encuentra el hecho de que, pese al pago cumplido de honorarios, nunca recibió un acompañamiento constante y claro sobre su situación jurídica.

Marchas primero de mayo, salida desde el parque nacional
Marchas primero de mayo, salida desde el parque nacional Pancartas pidiendo la libertad de David Murcia Foto: Alejandro Acosta

“En mi caso, no solo fueron desproporcionados los honorarios, sino que cobró y no trabajó, no me los devolvió, y además hizo exigencias de dinero adicionales (…). También debió acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y la forma de pago. Pero no lo hizo, simplemente se aprovechó de la situación en la que me encontraban y sacó el mayor provecho mediático”, indicó.

Finalmente, aseveró que en intervenciones públicas y entrevistas a medios de comunicación el abogado entregó información sobre datos reservados del proceso, lo cual representa una falta ética.

El curioso giro de David Murcia Guzmán, cerebro de DMG, en la cárcel La Picota; ahora es líder espiritual

Varios abogados y expertos mencionaron que el caso ya estaría prescrito debido a que De la Espriella representó a Murcia Guzmán hace 18 años.

Por ejemplo, el penalista Iván Cancino aseveró que la queja conocida este miércoles 11 de febrero no tiene un sustento jurídico claro ni definido. “Todo lo narrado carece de sustento. Ya fue debatido y además está prescrito”.

Mientras que el abogado Santiago Trespalacios aseguró que esto representaría un intento para afectar el ambiente electoral y la campaña presidencial.

“Me temo que cualquier hecho que Murcia denuncie contra Abelardo ya se encontraría prescrito, lo cual hace evidente que está sirviendo para un mandado electoral”, aseveró.

Por el momento, ni Abelardo de la Espriella ni su equipo de campaña se han pronunciado frente a esta queja disciplinaria.

Más de Nación

El anuncio de la ANI se da en el marco del aniversario 30 del Metro de Medellín.

Lo que los pasajeros olvidan en el Metro de Medellín: objetos insólitos y cómo recuperarlos

Las autoridades ya están realizando las investigaciones del caso.

Hallan cabeza humana tirada en un maletín en inmediaciones de la Alcaldía de Cali

x

Avanza la recuperación de malla vial en la Carrera Séptima entre la 170 y 134, ¿cuándo terminarán las obras?

El ‘Deshuesadero’ en la localidad de Los Mártires, en Bogotá.

Su moto podría estar ahí: hallaron un ‘deshuesadero’ en la localidad de Los Mártires, en Bogotá

Alcaldía de Manizales alerta por llamada fraudulenta a nombre de una entidad pública.

¿Recibió una llamada de la Secretaría de Planeación? Manizales alerta sobre nueva modalidad de fraude

Clima en Cali: así estará el pronóstico del tiempo para este sábado 27 de septiembre.

¿Caerán lluvias en Cali?: pronóstico del clima para el miércoles 11 de febrero

Técnicos de EPM realizarán trabajos de mantenimiento en las redes de distribución eléctrica para mejorar la calidad y continuidad del servicio en Antioquia.

Interrupciones programadas de energía en Antioquia: razones técnicas y alcance del plan de EPM

Con el martes 19 de septiembre en el horizonte, Medellín se prepara para un día que promete ser un desafío meteorológico, con alteraciones en el termómetro y la presencia de lluvias.

¿Lloverá en Medellín este miércoles? Este es el pronóstico del clima para este 11 de febrero

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.

Pico y placa en Medellín para este 12 de febrero: así es como rotará la medida para este jueves

La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.

Corrupción en la UNGRD: defensa de Sandra Ortiz pidió la preclusión del proceso

Noticias Destacadas