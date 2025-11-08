¿Regresó DMG? Con promesas de negocios de esmeraldas y café, buscan revivir la polémica pirámide que estafó a miles de personas

Entre el 5 y el 10 de octubre pasados, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas de Bogotá recibió dos peticiones especiales firmadas por una ciudadana que se identificó como Anyi Yurani Murcia Muñoz. Solicitaba la “revisión de la condena del empresario David Murcia Guzmán” y la aplicación del principio del non bis in idem.

Reclamó que el empresario estaba “privado injustamente de la libertad, pues ya había cumplido una sentencia por lavado de activos en Estados Unidos”. Por falta de legitimación, ya que no se trataba de su abogada ni de un familiar, pese a la coincidencia de su primer apellido, el Juzgado rechazó las dos peticiones. SEMANA verificó quién estaba detrás de ellas y encontró que se trata de un activo y nutrido grupo llamado Regresó DMG.

Anyi Yurani Murcia ha presentado dos recursos para que liberen a David Murcia Guzmán. | Foto: TIK TOK

Murcia Muñoz, quien cuenta con 63.400 seguidores en TikTok, es, según su perfil, una activista y líder de DMG que busca la libertad de David Murcia Guzmán mediante la recolección de firmas, la recuperación de los bienes inmuebles y el dinero del Grupo DMG, intervenido en 2008 en el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

La joven convoca reuniones virtuales y presenciales para ponerles de presente a los “tarjetahabientes de DMG” y a la “familia DMG” que “el dinero no está perdido” y que tan pronto David Murcia Guzmán recupere su libertad “creará empleo y construirá empresas”.

Pese a que la Superintendencia Financiera, en 2021, restringió totalmente el uso comercial de la marca DMG o la utilización de su nombre en actividades comerciales, esta líder sigue usando el reconocido logo y la fotografía de Murcia Guzmán para promover negocios y servicios en Colombia y el exterior.

Cielito Gallego, una de las líderes de la “familia DMG” más reconocidas en TikTok. | Foto: TIK TOK

“Tenemos dos comercializadoras (...). Estamos vendiendo café, estamos vendiendo esmeraldas”, le respondió eufórica otra de las líderes, identificada como Cielito Gallego, a un periodista de SEMANA, en uno de los lives que se transmiten todas las noches en TikTok. Pese a los antecedentes, la nueva familia DMG defiende a capa y espada las acciones que adelantó Murcia Guzmán, alegando que no existió lavado de activos ni captación ilegal de dinero. “Todo se hizo de manera libre y voluntaria. Las personas confiaron en David, y el Estado no lo soportó”, argumentan.

SEMANA intentó asistir a uno de estos eventos en Bogotá el pasado 24 de octubre. Sin embargo, para autorizar la participación, se deben enviar los datos personales a un número celular a fin de que los integrantes de “la familia” verifiquen la información y la revisen en bases de datos. Si se cumplen los requisitos, se entrega la dirección exacta de la reunión. Jamás hubo respuesta.

Aun así, una fuente cercana que pidió absoluta reserva afirmó que el encuentro se realizó en un edificio verde ubicado en cercanías a la plazoleta de la Universidad del Rosario, reconocida por la numerosa presencia de esmeralderos. Casualmente, en este lugar se encuentra la oficina de Esmicolombia Group, una empresa que se presenta como el primer e-commerce de esmeraldas, café y turismo. Ha recibido promoción y apoyo de los líderes y seguidores de David Murcia Guzmán, como queda demostrado en sus redes sociales.

Una de las promesas de la “familia DMG” es invertir en negocios de esmeraldas. | Foto: UAN CARLOS SIERRA

En la reunión, el discurso de una de las líderes de la familia se centró en la recuperación de los bienes en poder del Estado. Para esto pidió “juntar todas las fuerzas para sumar gente y firmas, y presionar a la interventora para que regrese los inmuebles a la familia DMG”.

SEMANA se trasladó hasta el edificio Cedro Point, ubicado en la 140 con 10.a, en el nororiente de Bogotá, donde el pasado 16 de agosto se llevó a cabo una reunión. No obstante, los trabajadores de seguridad y vigilancia aseguraron que no estaban autorizados para dar información sobre las actividades que se realizan ahí o las personas que convocan a esos eventos. Respecto a la recolección de firmas, el abogado penalista Ricardo Burgos aseguró que esto no tiene asidero jurídico: “En ningún caso, la ley penal ha previsto que por firmas se pueda lograr la libertad de David Murcia Guzmán o de cualquier persona”.

Acciones por firmas

En una búsqueda de datos sobre los discursos de las líderes de la “familia DMG”, tanto en redes sociales como en eventos públicos, SEMANA pudo constatar que están ofreciendo beneficios a quienes apoyen la recolección de firmas para, supuestamente, lograr la libertad de Murcia Guzmán, quien cumple una condena en La Picota de 22 años de prisión, ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

“Por ese trabajo que ustedes están haciendo de recoger firmas también se les van a entregar acciones, porque acá nadie trabaja y se queda sin nada. Recuerden que David Murcia Guzmán genera empleo y a todo el mundo le da”, señaló Cielito González, una de las líderes.

| Foto: GUILLERMO TORRES

“Estamos entregando acciones de la nueva empresa y estas acciones van a tener valor en unos cinco o diez años, cuando ya tengamos un buen capital de nuestras empresas. Entregamos de 100 a 500 para las personas que nos ayuden en la recolección de firmas”, aseveró González.

Tras ser interrogada directamente por su relación con el empresario, la líder solamente atinó a decir: “Nosotros somos los líderes que estamos haciendo la campaña para que nuestro empresario David Murcia Guzmán salga en libertad. Trabajamos para él, somos sus líderes a nivel nacional”.

El lote de la autopista

Sin duda, el lugar que representó el auge y la caída de DMG está ubicado en la autopista Norte con calle 197. Allí, las carpas blancas con el logo rojo de DMG se levantaban cada fin de semana para efectuar eventos con música, carros de lujo, multitudes saliendo con grandes cajas y amplias sonrisas en sus rostros.

Hasta ese lugar, en la madrugada del 19 de noviembre de 2008 llegó un centenar de agentes del CTI de la Fiscalía y de la Policía para ocupar el inmueble. La captura de Murcia Guzmán se registró pocos días después en Panamá, dándole así el punto final a su emporio. En las reuniones, las líderes de la familia DMG aseguran que el lote, avaluado en 100.000 millones de pesos, “sigue siendo nuestro”. Por tanto, le han pedido a la gente que perdió sus inversiones hace 18 años seguir presionando para que lo regresen y así repararlos. Consultada por este caso, la agente interventora de DMG, María Mercedes Perry, le señaló a SEMANA que este tipo de reclamaciones son totalmente fraudulentas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a fin de que no se deje engañar.

En reuniones virtuales, los nuevos promotores de DMG afirman que buscan la libertad de David Murcia Guzmán. | Foto: KAREN SALAMANCA

En cuanto al lote de la autopista Norte, Perry señaló que el trámite para lograr su liquidación ha presentado varios contratiempos a causa de las reclamaciones hechas por los antiguos dueños, quienes, pese a recibir 23.000 millones de pesos por la propiedad, no realizaron el proceso de escritura y siguen diciendo que el lote les pertenece. Debido a esto, no se les ha podido entregar el dinero a los reclamantes que se presentaron ante la Superintendencia de Sociedades. “La liquidadora es la única forma como pueden recuperar su dinero”.

SEMANA estableció que el pasado 7 de septiembre se produjo una multitudinaria reunión en el barrio La Libertad, en el municipio de La Hormiga, Putumayo, el mismo lugar al que llegó Murcia Guzmán para forjar su emporio mediante las tarjetas y las promesas de multiplicación de inversiones en tiempo récord.