Los lotes de la discordia: esta es la batalla legal de la Supersociedades para que terrenos comprados con plata de DMG sirvan para reparar a sus víctimas

La historia de la pirámide DMG, que captó de manera ilícita miles de millones de pesos y fue intervenida en 2008, aún no termina. En medio de la disputa por recuperar los dineros de las víctimas, llama la atención la suerte de tres lotes, que suman seis hectáreas, ubicados en el costado occidental de la Autopista Norte con calle 191, en Bogotá, que podrían servir para reparar a los afectados de la estafa masiva. Sin embargo, pese a decisiones judiciales que servirían para vender los terrenos y usar los dineros en esa reparación, eso no ha ocurrido.

Según Ramírez Medina, los compradores fueron identificados en la promesa de compraventa como Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yepes, quienes los adquirieron a través de cinco transacciones en efectivo. Los terrenos fueron vendidos por las sociedades Colbank S. A. e Inversiones López Piñeros Ltda. El problema radica en que la propiedad de esos predios, hasta ahora, no ha sido inscrita por la Oficina de Instrumentos Públicos, zona norte. Por lo tanto, como los bienes no figuran a nombre de DMG, no han podido ser usados en las devoluciones a las víctimas.“Esos tres bienes no se han podido inscribir a nombre de la intervenida DMG. Hay una discusión en la propiedad de esos lotes por parte de Colbank e Inversiones López Piñeros Ltda.