David Murcia Guzmán, el cerebro de la pirámide DMG, es ahora un líder espiritual en la cárcel La Picota

Murcia ha sido visto con la Biblia en la mano, recitando versículos y ofreciendo consejos de espiritualidad a los demás reclusos.

Redacción Confidenciales
13 de septiembre de 2025, 6:36 a. m.
Los dineros de la eventual venta de los lotes se entregarían a los afectados por la pirámide de David Murcia Guzmán.
David Murcia Guzmán. | Foto: karen salamanca-semana / guillermo torres-semana

Nadie entiende qué sucede en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar, donde permanecen los reclusos más peligrosos de Colombia.

En medio del sofocante calor de la capital del Cesar, muchos de estos hombres, condenados a largas penas, terminan acercándose a Dios. El caso más reciente fue el de David Murcia, el cerebro de la pirámide DMG, quien estuvo en La Tramacúa y hoy es un líder cristiano. Murcia, actualmente en La Picota, ha sido visto con la Biblia en la mano, recitando versículos y ofreciendo consejos de espiritualidad a los demás reclusos.

Contexto: Sacan a la luz perturbadoras notas que Garavito escribió en su Biblia antes de morir; dejó varias confesiones

Luis Alfredo Garavito, uno de los violadores en serie más odiados en Colombia, se convirtió en pastor en La Tramacúa antes de fallecer el 12 de octubre de 2023 por un cáncer. La lista de cristianos es larga, entre ellos Jesús Amado Sarria, el reconocido expolicía y esposo de Elizabeth Montoya, conocida como la Monita Retrechera.

Los dineros de la eventual venta de los lotes se entregarían a los afectados por la pirámide de David Murcia Guzmán.

