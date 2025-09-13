CONFIDENCIALES

David Murcia Guzmán, el cerebro de la pirámide DMG, es ahora un líder espiritual en la cárcel La Picota

Murcia ha sido visto con la Biblia en la mano, recitando versículos y ofreciendo consejos de espiritualidad a los demás reclusos.

13 de septiembre de 2025, 6:36 a. m.