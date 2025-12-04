SEMANA continúa haciéndole seguimiento a las campañas que promocionan el regreso de DMG, aquella sociedad que fue intervenida en 2008 por orden del Gobierno y cuyo máximo representante, David Murcia Guzmán, se encuentra cumpliendo una condena de 22 años por lavado de activos y captación masiva e ilegal de dinero.

En los últimos días, en redes sociales, apareció una convocatoria para recolectar firmas y así presionar la libertad de Murcia Guzmán, quien se encuentra en la cárcel La Picota, en Bogotá. Detrás de esta “firmatón” se encuentran las personas que han promovido reuniones con los denominados “tarjetahabientes” para presionar la devolución de los bienes incautados.

En un video publicado en la red social TikTok, Samanta Fajardo, quien se presenta como ‘vocera de la familia DMG’, convoca esta “firmatón” en el Putumayo, casualmente el mismo departamento donde la empresa se fundó en 2003 y tomó fuerza.

“Queremos hacerle una gran invitación a toda la comunidad familia DMG para que salgamos a firmar por la libertad de David Murcia Guzmán”, señala Fajardo en su perfil. “Para que se acabe la liquidación y apoyar a nuestra ‘abogada de hierro’, la doctora Sondra Macollins”.

En redes sociales se promociona una "firmatón" para lograr la libertad de David Murcia Guzmán. | Foto: TikTok @dmg.noticias.oficial

La activista va más allá y convoca a acercarse a los puntos ubicados en Mocoa, Villa Garzón, La Dorada, Puerto Guzmán, Puerto Asis, Orinto, Leguizamo, Puerto Caicedo y La Hormiga, municipio clave en la historia de DMG. “Ustedes pueden consultar en nuestro asistente virtual”, señaló.

Finalmente, invita a contactarse con los “líderes” para que se “inscriban a la nueva empresa de la familia DMG”. La campaña se expandió a Bogotá, donde se hizo una recolección de firmas en la Plaza de Bolívar.

En las manifestaciones públicas y videos en redes se hace énfasis en que Murcia Guzmán “se encuentra secuestrado” cumpliendo una doble condena, puesto que ya fue sentenciado en Estados Unidos por estos mismos hechos.

“Fue secuestrado por el Gobierno por crear empresa, para el pueblo y por el pueblo. La familia DMG está recogiendo firmas para la libertad de nuestro empresario, a quien le hicieron un falso positivo hace 18 años”, señaló Cielo González, otra de las activistas más visibles de DMG, en la manifestación que se hizo el pasado martes en el centro de Bogotá.

Activistas promueven la recolección de firmas para la libertad de David Murcia Guzmán. | Foto: TikTok @cielito.gallego.apoya.dmg

“Acérquense para que nos pueda ayudar con la firma (…) Lo que él quiere es salir a trabajar por la economía del país. La empresa DMG era de todos los colombianos. El dinero era de 400.000 familias”, señaló la joven.

Sin embargo, en 2021, la Superintendencia Financiera restringió totalmente el uso comercial de la marca DMG o la utilización de su nombre en actividades comerciales; esta líder sigue usando el reconocido logo y la fotografía de Murcia Guzmán para promover negocios y servicios en Colombia y el exterior.