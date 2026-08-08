José Manuel Restrepo agradeció el respaldo de Estados Unidos a Colombia: “Trabajando en equipo impulsaremos el desarrollo”

Una delegación presidencial, encabezada por el fiscal general Todd Blanche, representó a Estados Unidos en la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella, este viernes 7 de agosto, en la ceremonia realizada en Cali.

Primer anuncio de Estados Unidos sobre el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella

La delegación del presidente Donald Trump manifestó durante su estadía en Colombia el compromiso de Estados Unidos con la revitalización de las relaciones entre ambos países y la profundización de la seguridad.

Esto se lo expresó la delegación, encabezada por el fiscal general, durante un encuentro con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, que quedó registrado en imágenes.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia publicó un mensaje en sus redes sociales, donde destaca el encuentro y resalta la intención de seguir trabajando de la mano con el nuevo Gobierno que arrancó este 7 de agosto.

“Nuestra Delegación Presidencial tuvo el honor de saludar al presidente Abelardo De La Espriella y de reunirse con el vicepresidente José Manuel Restrepo durante su toma de posesión en Cali”, destacó la embajada.

Así mismo, resaltó que esperan “con entusiasmo trabajar junto al nuevo gobierno para seguir haciendo de nuestra región un lugar más seguro, fuerte y próspero”, rescatando los diálogos que se vienen sosteniendo.

Cabe recordar que Estados Unidos anunció en la noche de este viernes una ayuda de 1.000 millones de dólares, como parte de un paquete de medidas de seguridad destinado a apoyar al Gobierno del presidente entrante.

El Departamento de Estado explicó que estos recursos estarían relacionados con objetivos compartidos entre ambos países y con el fortalecimiento de la cooperación durante el nuevo Gobierno.

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Frente a esto, el vicepresidente Restrepo agradeció, en nombre del Gobierno nacional, la compañía de la delegación estadounidense y el respaldo del presidente Donald Trump y su compromiso por trabajar “hombro a hombro” con Colombia y con sentido de “responsabilidad”.

“Hoy iniciamos una nueva etapa de seguridad, prosperidad y lucha frontal contra el narcotráfico y la adicción. Será, como lo expresó el fiscal Blanche, un verdadero “re-start” en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Trabajando en equipo, impulsaremos el desarrollo, la inversión, la generación de oportunidades y el bienestar para nuestros ciudadanos”, señaló Restrepo.

José Manuel Restrepo reiteró “nuestro compromiso de trabajar por los más vulnerables y los más olvidados, porque el crecimiento solo tiene sentido cuando llega a quienes más lo necesitan”.

Estados Unidos también planteó una agenda económica que incluye energía, infraestructura, comercio e inversión, y propuso establecer un diálogo bilateral para analizar oportunidades en sectores como la generación y distribución de energía y los minerales considerados estratégicos para las nuevas industrias.