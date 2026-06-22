El álbum de la campaña: estos fueron los momentos más emblemáticos de la campaña de Abelardo De La Espriella a la Presidencia

Abelardo De La Espriella recibió el triunfo desde la Ventana al mundo en Barranquilla.

Abelardo De La Espriella celebró su triunfo electoral desde la Ventana al Mundo en Barranquilla. Foto: SEMANA

El día de la primera vuelta electoral, el abogado mostró el desayuno junto a su familia, apelando a la figura del Tigre.

El día de la primera vuelta electoral, el abogado compartió un desayuno con su familia, reforzando la imagen del “Tigre” en el cierre de campaña. Foto: SEMANA

Ana Lucía Pineda, quien será la primera dama del país, estuvo acompañando a su esposo en varios momentos de la campaña.

Ana Lucía Pineda, próxima primera dama de Colombia, acompañó a su esposo en distintos momentos clave de la campaña presidencial. Foto: SEMANA

Para la segunda vuelta, De La Espriella cerró su campaña en Buga, Valle del Cauca.

De La Espriella cerró su campaña de segunda vuelta en Buga, Valle del Cauca, en un acto que reunió a simpatizantes de distintas regiones del paí Foto: @delaespriella_style

De La Espriella hizo el cierre de su campaña de primera vuelta en el parque de Lourdes de Bogotá.

Abelardo De La Espriella cerró su campaña de primera vuelta en el parque de Lourdes, en Bogotá, en un evento que reunió a sus seguidores. Foto: SEMANA

El streamer WestCol conversó con Abelardo De La Espriella en una transmisión que fue sintonizada por millones de personas, especialmente jóvenes.

El streamer WestCol sostuvo una conversación con Abelardo De La Espriella en una transmisión en vivo que alcanzó a millones de espectadores, con especial impacto entre el público joven. Foto: SEMANA

Abelardo De La Espriella lanzó su campaña en el Movistar Arena en Bogotá, donde logró reunir a miles de personas.

Abelardo De La Espriella dio inicio a su campaña presidencial en el Movistar Arena de Bogotá, en un evento masivo que congregó a miles de seguidores. Foto: Cristian Bayona

José Manuel Restrepo será el vicepresidente. De La Espriella aseguró que será el “motor” de su Gobierno.