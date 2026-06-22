Política

El álbum de la campaña: estos fueron los momentos más emblemáticos de la campaña de Abelardo De La Espriella a la Presidencia

Abelardo De La Espriella cautivó el voto de casi 13 millones de colombianos apelando al nacionalismo y a los valores patrios, en un proceso electoral que despertó múltiples emociones. El Tigre estuvo rodeado de su familia y logró que miles de personas salieran a las calles a respaldarlo.

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Redacción Semana
22 de junio de 2026 a las 8:20 a. m.
Bogotá. Noviembre 03 de 2025. En el Movistar Arena se realizó la Gran Convención de Defensores de la Patria, convocada por Abelardo de la Espriella, candidato a las elecciones presidenciales de 2026, en el marco de su campaña Firme Por La Patria. (Colprensa - Cristian Bayona).
Bogotá. Noviembre 03 de 2025. En el Movistar Arena se realizó la Gran Convención de Defensores de la Patria, convocada por Abelardo de la Espriella, candidato a las elecciones presidenciales de 2026, en el marco de su campaña Firme Por La Patria. (Colprensa - Cristian Bayona). Foto: Cristian Bayona

Abelardo De La Espriella recibió el triunfo desde la Ventana al mundo en Barranquilla.

Así se vivió la campaña de Abelardo De La Espriella, el recorrido que lo llevó a convertirse en el nuevo presidente de Colombia.
Abelardo De La Espriella celebró su triunfo electoral desde la Ventana al Mundo en Barranquilla. Foto: SEMANA

El día de la primera vuelta electoral, el abogado mostró el desayuno junto a su familia, apelando a la figura del Tigre.

Así se vivió la campaña de Abelardo De La Espriella, el recorrido que lo llevó a convertirse en el nuevo presidente de Colombia.
El día de la primera vuelta electoral, el abogado compartió un desayuno con su familia, reforzando la imagen del “Tigre” en el cierre de campaña. Foto: SEMANA

Ana Lucía Pineda, quien será la primera dama del país, estuvo acompañando a su esposo en varios momentos de la campaña.

Así se vivió la campaña de Abelardo De La Espriella, el recorrido que lo llevó a convertirse en el nuevo presidente de Colombia.
Ana Lucía Pineda, próxima primera dama de Colombia, acompañó a su esposo en distintos momentos clave de la campaña presidencial. Foto: SEMANA

Para la segunda vuelta, De La Espriella cerró su campaña en Buga, Valle del Cauca.

Abelardo De La Espriella recibió el triunfo desde la Ventana al mundo en Barranquilla.
De La Espriella cerró su campaña de segunda vuelta en Buga, Valle del Cauca, en un acto que reunió a simpatizantes de distintas regiones del paí Foto: @delaespriella_style

De La Espriella hizo el cierre de su campaña de primera vuelta en el parque de Lourdes de Bogotá.

Así se vivió la campaña de Abelardo De La Espriella, el recorrido que lo llevó a convertirse en el nuevo presidente de Colombia.
Abelardo De La Espriella cerró su campaña de primera vuelta en el parque de Lourdes, en Bogotá, en un evento que reunió a sus seguidores. Foto: SEMANA

El streamer WestCol conversó con Abelardo De La Espriella en una transmisión que fue sintonizada por millones de personas, especialmente jóvenes.

Así se vivió la campaña de Abelardo De La Espriella, el recorrido que lo llevó a convertirse en el nuevo presidente de Colombia.
El streamer WestCol sostuvo una conversación con Abelardo De La Espriella en una transmisión en vivo que alcanzó a millones de espectadores, con especial impacto entre el público joven. Foto: SEMANA

Abelardo De La Espriella lanzó su campaña en el Movistar Arena en Bogotá, donde logró reunir a miles de personas.

Bogotá. Noviembre 03 de 2025. En el Movistar Arena se realizó la Gran Convención de Defensores de la Patria, convocada por Abelardo de la Espriella, candidato a las elecciones presidenciales de 2026, en el marco de su campaña Firme Por La Patria. (Colprensa - Cristian Bayona).
Abelardo De La Espriella dio inicio a su campaña presidencial en el Movistar Arena de Bogotá, en un evento masivo que congregó a miles de seguidores. Foto: Cristian Bayona

José Manuel Restrepo será el vicepresidente. De La Espriella aseguró que será el “motor” de su Gobierno.

Así se vivió la campaña de Abelardo De La Espriella, el recorrido que lo llevó a convertirse en el nuevo presidente de Colombia.
José Manuel Restrepo asumirá la Vicepresidencia de la República y, según Abelardo De La Espriella, será una pieza clave y el “motor” de su Gobierno. Foto: SEMANA