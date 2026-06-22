Posibles ministros de Abelardo De La Espriella: empieza el ‘sonajero’ de aliados

A falta de una confirmación por parte de Abelardo De La Espriella, sectores de su campaña política ya anticipan los nombres de los posibles ministros que lo podrían acompañar al inicio de su gobierno el 7 de agosto.

Al parecer, el Tigre podría encargarle una cartera a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Él se mueve como pez en el agua en las finanzas y en la composición estatal, pero también tendría misiones especiales en la política internacional.

José Manuel Restrepo, el vicepresidente estrella que será el Marco Rubio del Tigre. Este será su papel

Mauricio Gómez Amín aterrizaría en el Ministerio del Interior: De La Espriella le encargaría las tareas políticas del Ejecutivo y el relacionamiento con el Congreso de la República. Su carta de presentación, además de su paso por el Legislativo, es el papel que desempeñó en la campaña como jefe de debate.

Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, también tendría protagonismo en algún ministerio. Así lo dejó sobre la mesa el propio mandatario electo en un video que circula ampliamente en las redes sociales: “Mira la cara de ministro que tiene”, se le escuchó decir al Tigre.

“Mira la cara de ministro que tiene”: Abelardo De La Espriella a Jaime Andrés Beltrán

Rodrigo Lara, que estuvo en la campaña de Abelardo, tendría una silla asegurada en el gabinete, según las fuentes consultadas por SEMANA.

Otro de los nombres que suenan es el de Carlos Alonso Lucio. Si él no aterriza al Ejecutivo, sí lo haría su exesposa, la exfiscal Viviane Morales.

El grupo que hasta ahora se conoce lo cierra Carlos Ríos, exconcejal del Centro Democrático en Medellín y gerente de la campaña de Abelardo De La Espriella. Al parecer, él podría llegar a un cargo directivo en el Departamento Administrativo de la Presidencia.

Abelardo De La Espriella, candidato presidencial electo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

De manera oficial, el equipo del tigre no ha formalizado ningún nombramiento y se reúnen a esta hora en Barranquilla para saber cómo proceder en los próximos días, marcados por altos niveles de polarización y preocupación por el papel que podría cumplir Gustavo Petro, quien no ha reconocido los votos del preconteo y decidió esperar hasta el escrutinio, cuyos resultados se oficializarían el próximo jueves.