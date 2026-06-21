“Mira la cara de ministro que tiene”: Abelardo De La Espriella a Jaime Andrés Beltrán

En medio de la celebración de Abelardo De La Espriella con su equipo más cercano, tras conocer la victoria en las urnas sobre Iván Cepeda según el preconteo de la Registraduría, el abogado le dio un mensaje a uno de sus principales asesores: Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, dio a entender que lo tendría en su gabinete.

Abelardo De La Espriella revela que acaba de conversar con el presidente Donald Trump, quien reconoció su triunfo en las urnas

“Gracias. Tienes una cara de ministro”, le dijo De La Espriella a Beltrán en medio de la celebración del triunfo. “Oigan, Carlos, mira la cara de ministro que tiene este man”, reiteró el abogado señalando al exalcalde de Bucaramanga.

De La Espriella le agradeció a su asesor por la campaña que hicieron.

Hasta ahora, el presidente electo no ha dado más luces de quién podría integrar su gabinete, a pesar de que han sonado algunas personas.

En SEMANA, la senadora María Fernanda Cabal dijo que, desde su visión, De La Espriella debería nombrar a líderes políticos en los ministerios, más allá de personas técnicas, que deberían ser los viceministros.

Por su parte, Pedro Medellín afirmó que el gabinete que llegue se daría cuenta de que el gobierno saliente no dejará datos ni información de la gestión que tuvieron en las entidades.

Varios ciudadanos han celebrado la victoria de Abelardo de la Espriella. Foto: Alejandro Acosta

“Lo que pasó en la ANT es una cosa vergonzosa. Los datos devueltos, las cosas manipuladas, en el Dane. El equipo de ministros que entre debe pensar que hay que rescatar el sistema de información, hay que recuperar la profesionalización de la administración pública, desmantelaron el Ministerio de Salud, de Educación”, criticó Medellín.

Además, cuestionó que el Gobierno haya sacado a funcionarios que tenían un enfoque técnico para contratar a activistas.

“Tiene que haber un equilibrio entre la técnica y la política; esto es la posibilidad de hacer el diálogo con los políticos, no solamente desde el punto de vista de las mediaciones con el Congreso, sino en los procesos electorales que se vienen. La relación con las alcaldías y las gobernaciones tiene que ser muy importante y en eso tiene que tener la sensibilidad política de conversar y tomar las decisiones que necesitan las regiones, los departamentos, los municipios y los sectores en el país”, aseguró Medellín.