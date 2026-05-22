Especiales Multimedia
Fotos de la semana: estas son las imágenes más impactantes de los últimos días
SEMANA presenta la galería de las postales que le dieron la vuelta al mundo en la penúltima semana de mayo.
22 de mayo de 2026 a las 6:00 p. m.
El quinto mes del año está por terminar y ha dejado unas de las imágenes más impactantes de 2026: protestas en diferentes países, memoriales y postales de la naturaleza han sido retratadas por expertos fotógrafos. SEMANA presenta las instantáneas más llamativas de estos últimos días.