Especiales Multimedia

Fotos de la semana: estas son las imágenes más impactantes de los últimos días

SEMANA presenta la galería de las postales que le dieron la vuelta al mundo en la penúltima semana de mayo.

Redacción Semana
22 de mayo de 2026 a las 6:00 p. m.
Personas retiran piezas de un vehículo incendiado durante una huelga de transporte público por el aumento de los precios del combustible en Nairobi, Kenia, el lunes 18 de mayo de 2026.

El quinto mes del año está por terminar y ha dejado unas de las imágenes más impactantes de 2026: protestas en diferentes países, memoriales y postales de la naturaleza han sido retratadas por expertos fotógrafos. SEMANA presenta las instantáneas más llamativas de estos últimos días.

Galeria fotos de la semana
Separador
Cierre especiales