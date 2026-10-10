Este sábado, el Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia nacional y creó una comisión para coordinar la atención a los damnificados.

También anuncio que habrá recursos de hasta US$100 millones para la reconstrucción, tras el terremoto del viernes que dejó 27 heridos y afectaciones en alrededor de 426 viviendas.

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Panamá se alista para atender la emergencia

El Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia nacional luego del fuerte sismo que sacudió el país el viernes 9 de octubre.

La decisión busca agilizar la asistencia a las comunidades afectadas y coordinar las acciones necesarias para atender los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Durante una conferencia de prensa celebrada este sábado, el gabinete de ministros del presidente José Raúl Mulino anunció la creación de una comisión encargada de coordinar la ayuda.

Para las labores de atención y reconstrucción, las autoridades prevén destinar hasta 100 millones de dólares.

Mulino había anunciado el viernes por la tarde que activaría de inmediato un plan para evaluar las condiciones estructurales de las edificaciones y brindar apoyo a las personas damnificadas.

Con la declaratoria de emergencia anunciada este sábado, el Gobierno busca agilizar la coordinación de la ayuda y destinar recursos para atender los daños ocasionados por el terremoto.

La subdirectora general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera, confirmó que hasta este sábado no se habían reportado víctimas mortales.

Sin embargo, 27 personas resultaron heridas, aunque sus lesiones fueron calificadas como menores. Todas recibieron atención médica en centros de salud.

Escombros luego del fuerte sismo en Panamá Foto: AP Photo/Aris Mariota

Las provincias más afectadas por el terremoto en Panamá

De acuerdo con el balance presentado por Rivera, alrededor de 426 residencias resultaron afectadas por el sismo.

Entre las zonas con mayores daños se encuentran las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas.

Las afectaciones se concentran principalmente en el interior del país, especialmente en áreas rurales.

También se han reportado daños significativos en la provincia de Coclé, ubicada en la costa sur, así como algunas afectaciones en Ciudad de Panamá.

El terremoto también afectó al sector educativo. El ministro de Educación, Ventura Vega, informó que alrededor de 419 centros educativos presentan daños.

Como medida preventiva, las clases y las actividades administrativas permanecen suspendidas a nivel nacional.

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Según explicó el funcionario, las autoridades educativas evaluarán el lunes cómo continuará el calendario escolar.

La decisión sobre el regreso a las aulas dependerá de las determinaciones que adopten las autoridades después de revisar la situación de los establecimientos educativos.

El Gobierno mantiene las acciones de evaluación para determinar el alcance final de los daños y coordinar la atención de las personas afectadas.