AVATAR: FUEGO Y CENIZAS, la tercera entrega de la icónica saga de AVATAR llegó a los cines el jueves 18 de diciembre y los fanáticos se han mostrado emocionados por poder disfrutar esta nueva entrega de James Cameron.

Esta tercera película nos sumerge de nuevo en el universo de Pandora, el hábitat donde viven los Na’vi, unos humanoides de piel azul de tres metros de altura, cuyas riquezas son codiciadas por los humanos.

Avatar: fuego y cenizas Foto: 20th Century Studios

El héroe Jake Sully (Sam Worthington), un exmarine que rompió con su condición de humano para vivir entre los Na’vi en la piel de su avatar, debe superar la muerte de su hijo mayor, asesinado en la batalla contra la RDA (Administración de Desarrollo de Recursos) al final de la entrega anterior.

Su esposa Neytiri (Zoe Saldaña), sus tres hijos y Spider, un joven humano que han acogido bajo su protección, se enfrentarán a una serie de retos.

“Vemos a los hijos afirmarse y tratar de encontrar su lugar en un mundo donde son mestizos. La madre es 100% Na’vi, una tradicionalista pura y dura. El padre viene de otro sistema estelar”, explicó Cameron en una rueda de prensa en París.

Avatar: fuego y cenizas | Diez fotos inéditas y el primer tráiler de la tercera entrega de la saga de James Cameron

“Estamos ante una familia de refugiados, esencialmente migrantes desplazados. La gente puede identificarse con eso”, dijo el director canadiense de 71 años.

¿Cuánto dura la película ‘Avatar 3′?

Esta nueva entrega del universo Pandora tiene una duración aproximada de tres horas, y esto hace que Avatar: fuego y cenizas se convierta en el filme más extenso de la franquicia hasta ahora.

Con esta duración, Avatar 3 supera tanto a Avatar del año 2009 como a Avatar: el sentido del agua.

Tal duración no es simplemente un récord en esta franquicia, sino que también es un tiempo que permite ampliar la narrativa de la película, introducir nuevos personajes y profundizar en conflictos que se llevan dentro de Pandora.

La nueva antagonista que aparecerá en ‘Avatar: fuego y cenizas’

En sus viajes, los protagonistas se cruzan con los Mangkwan, el pueblo de las cenizas, una comunidad Na’vi cuyo territorio fue destruido por un volcán y que ahora vive del saqueo.

‘Avatar Fire and Ash’: James Cameron enfrenta a Na’vi contra Na’vi en la más oscura de las entregas

Los Mangkwan están liderados por Varang, interpretada por Oona Chaplin, nieta de Charles Chaplin. Ella representa un lado más oscuro del pueblo Na’vi, que hasta ahora se veía siempre viviendo en absoluta armonía con la naturaleza, en contraste con los humanos obsesionados con el saqueo de recursos.

Varang “se cree una reina, pero está hundida en la desesperación al ver sus tierras cubiertas de cenizas, donde toda forma de vida está condenada a desaparecer, donde cada uno se sumerge en la locura y la angustia”, comentó Oona Chaplin.