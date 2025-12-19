Películas

Avatar, fuego y cenizas: ¿Cuánto dura la tercera película de James Cameron?

Esta duración permite una narrativa más amplia de la historia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

19 de diciembre de 2025, 3:42 p. m.
Avatar: fuego y cenizas - Avatar Fire and Ash - Póster oficial
Avatar: fuego y cenizas - Avatar Fire and Ash - Póster oficial Foto: Foto: ©2025 20th Century Studios

AVATAR: FUEGO Y CENIZAS, la tercera entrega de la icónica saga de AVATAR llegó a los cines el jueves 18 de diciembre y los fanáticos se han mostrado emocionados por poder disfrutar esta nueva entrega de James Cameron.

Esta tercera película nos sumerge de nuevo en el universo de Pandora, el hábitat donde viven los Na’vi, unos humanoides de piel azul de tres metros de altura, cuyas riquezas son codiciadas por los humanos.

Avatar: fuego y cenizas
Avatar: fuego y cenizas Foto: 20th Century Studios

El héroe Jake Sully (Sam Worthington), un exmarine que rompió con su condición de humano para vivir entre los Na’vi en la piel de su avatar, debe superar la muerte de su hijo mayor, asesinado en la batalla contra la RDA (Administración de Desarrollo de Recursos) al final de la entrega anterior.

Su esposa Neytiri (Zoe Saldaña), sus tres hijos y Spider, un joven humano que han acogido bajo su protección, se enfrentarán a una serie de retos.

Cultura

Indiana Jones, Han Solo y tanto más: Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria del Sindicato de actores

Cultura

‘O Agente Secreto’ de Brasil y ‘Belén’ de Argentina en la lista corta del Óscar; ‘Un Poeta’, por fuera

Cultura

Eran crueles centros de tortura, ahora son sets de rodaje: en Siria, así impacta la resignificación

Cine

Stranger Things 5 | Netflix presenta el tráiler del volumen 2

Cine

Se van pronto; últimos días para ver en Netflix una de las películas de animación más divertidas de los últimos años

Cine

Ranking oficial de las 10 mejores películas del año, según Time

Cultura

‘Avatar Fire and Ash’: James Cameron enfrenta a Na’vi contra Na’vi en la más oscura de las entregas

Cine

Avatar 3: fecha de estreno, tráiler y todo lo que debe saber de la trilogía más taquillera

Cine

Avatar: fuego y cenizas | El nuevo tráiler de la tercera entrega de la saga de James Cameron

Cine

Avatar: fuego y cenizas | Diez fotos inéditas y el primer tráiler de la tercera entrega de la saga de James Cameron

“Vemos a los hijos afirmarse y tratar de encontrar su lugar en un mundo donde son mestizos. La madre es 100% Na’vi, una tradicionalista pura y dura. El padre viene de otro sistema estelar”, explicó Cameron en una rueda de prensa en París.

Avatar: fuego y cenizas | Diez fotos inéditas y el primer tráiler de la tercera entrega de la saga de James Cameron

“Estamos ante una familia de refugiados, esencialmente migrantes desplazados. La gente puede identificarse con eso”, dijo el director canadiense de 71 años.

¿Cuánto dura la película ‘Avatar 3′?

Esta nueva entrega del universo Pandora tiene una duración aproximada de tres horas, y esto hace que Avatar: fuego y cenizas se convierta en el filme más extenso de la franquicia hasta ahora.

Con esta duración, Avatar 3 supera tanto a Avatar del año 2009 como a Avatar: el sentido del agua.

YouTube video g71Ha1HCWt8 thumbnail

Tal duración no es simplemente un récord en esta franquicia, sino que también es un tiempo que permite ampliar la narrativa de la película, introducir nuevos personajes y profundizar en conflictos que se llevan dentro de Pandora.

La nueva antagonista que aparecerá en ‘Avatar: fuego y cenizas’

En sus viajes, los protagonistas se cruzan con los Mangkwan, el pueblo de las cenizas, una comunidad Na’vi cuyo territorio fue destruido por un volcán y que ahora vive del saqueo.

‘Avatar Fire and Ash’: James Cameron enfrenta a Na’vi contra Na’vi en la más oscura de las entregas

Los Mangkwan están liderados por Varang, interpretada por Oona Chaplin, nieta de Charles Chaplin. Ella representa un lado más oscuro del pueblo Na’vi, que hasta ahora se veía siempre viviendo en absoluta armonía con la naturaleza, en contraste con los humanos obsesionados con el saqueo de recursos.

Varang “se cree una reina, pero está hundida en la desesperación al ver sus tierras cubiertas de cenizas, donde toda forma de vida está condenada a desaparecer, donde cada uno se sumerge en la locura y la angustia”, comentó Oona Chaplin.

Mas de Cine

Un absoluto ícono.

Indiana Jones, Han Solo y tanto más: Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria del Sindicato de actores

Avatar: fuego y cenizas - Avatar Fire and Ash - Póster oficial

Avatar, fuego y cenizas: ¿Cuánto dura la tercera película de James Cameron?

'Belén’ y ‘O Agente Secreto’, en la lista corta del premio Óscar.

‘O Agente Secreto’ de Brasil y ‘Belén’ de Argentina en la lista corta del Óscar; ‘Un Poeta’, por fuera

El director sirio Mohamad Abdul Aziz posa para una fotografía en su oficina de Damasco el 24 de noviembre de 2025. FOTO: AFP.

Eran crueles centros de tortura, ahora son sets de rodaje: en Siria, así impacta la resignificación

STRANGER THINGS: SEASON 5. Vecna in Stranger Things: Season 5. Cr. Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

Stranger Things 5 | Netflix presenta el tráiler del volumen 2

DreamWork combinó animación 3D con trazos y texturas que recuerden al cómic

Se van pronto; últimos días para ver en Netflix una de las películas de animación más divertidas de los últimos años

Las mejores películas del año, según Time

Ranking oficial de las 10 mejores películas del año, según Time

Entre las sombras y las luces se desarrolla esta tercera entrega de James Cameron, que se extiende por tres horas y 18 minutos, en la que explora lugares más densos, pero también eleva belleza y resistencia.

‘Avatar Fire and Ash’: James Cameron enfrenta a Na’vi contra Na’vi en la más oscura de las entregas

Disney atraviesa por una crisis económica

Reconocida productora de películas invierte 1.000 millones de dólares; este será el destino del dinero

'Culebra negra', una coproducción Brasil, Colombia, Francia, beneficiaria del FDC.

El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico entrega más de 16 mil millones a 70 proyectos de cine colombiano

Noticias Destacadas