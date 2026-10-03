Rodrigo Lara explicó la razón de la salida de Germán Miranda de Bomberos y anticipó “hechos supremamente graves”

Rodrigo Lara explicó la salida de Germán Miranda de la Dirección Nacional de Bomberos, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara declarar insubsistente su nombramiento, apenas unas semanas después de su llegada al cargo.

Abelardo De La Espriella pide declarar insubsistente al director de Bomberos por posible corrupción

La decisión se conoció este sábado 3 de octubre. De La Espriella aseguró que había conocido información relacionada con Miranda que consideraba de “la mayor gravedad” y pidió al ministro del Interior actuar de inmediato. Lara respondió inicialmente: “Declarado insubsistente en el acto”.

La explicación de Rodrigo Lara

Posteriormente, el ministro amplió las razones de la decisión y señaló que existirían elementos relacionados con hechos ocurridos años atrás y con la posible llegada de pruebas a la Fiscalía.

“En efecto, Presidente, se ha declarado insubsistente el nombramiento del director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, ante la existencia de elementos que podrían indicar un presunto intento de impedir que pruebas relacionadas con actuaciones de hace unos años llegaran a conocimiento de la Fiscalía”, afirmó Lara.

El ministro agregó que el caso será llevado ante las autoridades correspondientes: “Estos hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que sean esclarecidos”.

Consultado directamente sobre qué había motivado la salida del funcionario, Lara habló de una información que, según dijo, involucraría gestiones ante la Fiscalía.

“Bueno, porque hemos conocido básicamente una información que indicaría que él estaría tramitando o gestionando algún tipo de cosas indebidas en la fiscalía para tapar hechos del pasado”, explicó.

#Colombia | El ministro del Interior confirmó que el director nacional de Bomberos habría realizado gestiones indebidas para evitar una investigación de la Fiscalía, y advirtió que próximamente se conocerán hechos supremamente graves relacionados con el caso. pic.twitter.com/9whn4bNsuO — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) October 3, 2026

Según el ministro, existirían audios relacionados con esa situación. “Es decir, unos hechos que se presentaron hace muchos años y existen, pues, unos audios en donde él dice que habría que tramitar algunas cosas indebidas para que básicamente no se investigue en la fiscalía unos hechos de hace muchos años”, sostuvo.

Lara calificó esa situación como incompatible con las funciones del cargo y añadió: “Y eso es absolutamente incompleto, incompatible con la misión que tenemos aquí de garantizar que la Dirección de Bomberos funcione muy bien”.

El anuncio del presidente

Antes de la decisión, De La Espriella había señalado que no tendría contemplaciones frente a posibles irregularidades dentro de su administración.

“He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes”, afirmó el presidente.

Además, sostuvo: “La simple sospecha de una actuación irregular será suficiente para exigir la salida de cualquier funcionario del gobierno”.

Por ahora, las afirmaciones expuestas por el presidente y el ministro hacen parte de señalamientos que, según Lara, deberán ser puestos en conocimiento de las autoridades para su respectivo esclarecimiento.