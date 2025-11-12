Hallan cuerpo desmembrado e incinerado a orillas de un arroyo en Malambo

Un macabro hallazgo tiene consternados a los habitantes del barrio Bellavista, en el municipio de Malambo, luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de una persona, desmembrado e incinerado, en una zona enmontada cercana al arroyo San Blas.

El descubrimiento se registró este martes cuando algunos vecinos, que transitaban por el sector, observaron restos humanos entre la vegetación y alertaron de inmediato a las autoridades.

Al lugar acudieron unidades de la Policía y personal del CTI de la Fiscalía, que realizaron las labores de levantamiento e iniciaron las primeras diligencias para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias del crimen.

Debido al avanzado estado de descomposición en el que fueron hallados los restos, los investigadores aún no han podido determinar si se trata de un hombre o una mujer. Las autoridades esperan apoyarse en los exámenes forenses para avanzar en el proceso de identificación.

La comunidad de Bellavista manifestó su preocupación y temor por el hecho, pues este sería el segundo caso con características similares que se registra en el sector en los últimos días.

La Policía del Atlántico anunció que reforzará los patrullajes y las acciones de inteligencia en la zona para dar con los responsables de este crimen, que ha causado alarma en todo el municipio.

Autoridades, en máxima alerta

Los hechos violentos en contra de las mujeres en el departamento del Atlántico no cesan pese a los controles y campañas de las autoridades.

Este domingo, 12 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Dayana Díaz Carrillo, de 40 años, que había resultado con graves heridas en medio de un ataque sicarial que se registró el viernes 10 de octubre, en el municipio de Sabanalarga.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el atentado de sicarios ocurrió a las 9:20 de la noche en el barrio Las Quintas, de ese municipio.