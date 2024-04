Violencia en el Atlántico: 27 mujeres fueron asesinadas en lo que va de 2024

Otro de los casos que también causó conmoción entre la comunidad fue el asesinato de Karina del Carmen López Sánchez, de 45 años, quien recibió varios disparos de arma de fuego por parte de sicarios que se movilizaban en una motocicleta. El hecho de sangre se registró el pasado 12 de abril. Por este caso, las autoridades no han entregado mayores detalles de lo ocurrido.

“Hemos enviado una carta abierta a la vicepresidenta porque no ha llenado las expectativas de la política que tiene que ver con el tema de género no solo en Barranquilla y el Atlántico, sino en todo el país y que ella prometió. Ella debe saber que no solo es el Pacífico colombiano, sino que hay todo un país necesitado de esas políticas públicas para salvaguardar a la mujer y a los menores de edad”, agregó.