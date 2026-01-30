Agonía total para James Rodríguez: nuevo club se niega a recibirlo y le cerró la puerta

No existe la mínima certeza de a qué club vaya a llegar James Rodríguez para preparar los 138 días que restan hasta el inicio del Mundial 2026. Al 10 se le ha relacionado con varios destinos, pero en ninguno aceptan estar interesados en él.

Después de que la semana pasada se hablara a más no poder de Millonarios, el silencio se hizo presente en un traspaso que parecía irreal. A lo largo de los últimos días no mucho más se dijo hasta que apareció Liga de Quito de Ecuador.

Isaac Álvarez, presidente del club en mención, tuvo una entrevista con Área Deportiva FM de su país, donde desmintió que James fuera de su interés y le cerró la puerta a una esporádica llegada.

“Liga nunca vio esa opción. Lo digo porque está mal decir lo que no corresponde”, zanjó el dirigente de los rumores creados alrededor de ese negocio.

A las versiones de prensa que salieron, con declaraciones certeras las desmintió: “Un medio puso que dábamos tres millones de dólares. Es falso. Él es un gran jugador, pero no es así. Algún día dirán que vamos a fichar a Haaland y no es así”.

James Rodríguez jugó su último partido oficial con la Selección Colombia en noviembre. Foto: NurPhoto via AFP

Este es el segundo portazo a James en Ecuador, después de que Barcelona SC también se haya negado a un posible fichaje de uno de los capitanes de la Selección Colombia.

Fue el presidente de la Comisión de Fútbol, David Álvarez, quien habló hace poco de ese rumor del arribo de James. Dicho trato tenía más condimentos de los esperados y no era sencillo que se diera.

“A mí me ofrecieron a James Rodríguez para Barcelona. Se hablaba de 3 millones de dólares, que es real, pero Barcelona no tenía que poner todo, tenía que poner un poco menos de lo que cuesta Darío Benedetto, para ponerte un ejemplo. Son decisiones que se toman con la gerencia deportiva, entre esas el cuerpo técnico, y para nosotros teníamos que seguir una línea”, dijo Álvarez en diálogo con Los ComentaristasdeDibluTV.

“A nosotros nos lo ofrecieron hace tiempo (...), se filtró por redes el tema. Simplemente, no dependía 100% de Barcelona (la llegada de James). En la ecuación había otras cosas para que él pudiera llegar”, agregó.

Al final, el alto costo que exige Rodríguez Rubio sería un impedimento para que se apueste por él a sus 34 años y después de haber salido en deuda de los últimos clubes en los que estuvo.

“Nosotros tenemos que cuidar la economía del club, manejarnos entre un presupuesto de entre 5 y 6 millones de dólares, tal como ya lo había planteado”, indicó el directivo de Barcelona.

James Rodríguez sonó para llegar a Barcelona SC de Ecuador, pero al final no se dio. Foto: Getty Images y escudo oficial Barcelona SC.

¿Sin club puede ir al Mundial?

Colombia podría sentir preocupación por la falta de equipo para James Rodríguez. A raíz de esto surge la duda de si podría ir al Mundial 2026 y la respuesta es: sí, la FIFA no le veta en ese caso y la única exigencia es “un pasaporte en vigor provisto de fotografía (que especifique el día, mes y año de nacimiento)”.

“Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente”, apunta el artículo 24 del reglamento del Mundial.