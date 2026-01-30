Deportes

Agonía total para James Rodríguez: nuevo club se niega a recibirlo y le cerró la puerta

Un nuevo equipo le ha dicho ‘no’ al 10 de la Selección Colombia. A meses del Mundial 2026, la incertidumbre de su futuro es total.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

30 de enero de 2026, 8:02 p. m.
James Rodríguez sigue sin encontrar club de cara al Mundial 2026.
James Rodríguez sigue sin encontrar club de cara al Mundial 2026. Foto: Getty Images

No existe la mínima certeza de a qué club vaya a llegar James Rodríguez para preparar los 138 días que restan hasta el inicio del Mundial 2026. Al 10 se le ha relacionado con varios destinos, pero en ninguno aceptan estar interesados en él.

Después de que la semana pasada se hablara a más no poder de Millonarios, el silencio se hizo presente en un traspaso que parecía irreal. A lo largo de los últimos días no mucho más se dijo hasta que apareció Liga de Quito de Ecuador.

Isaac Álvarez, presidente del club en mención, tuvo una entrevista con Área Deportiva FM de su país, donde desmintió que James fuera de su interés y le cerró la puerta a una esporádica llegada.

“Liga nunca vio esa opción. Lo digo porque está mal decir lo que no corresponde”, zanjó el dirigente de los rumores creados alrededor de ese negocio.

