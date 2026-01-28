Deportes

A James Rodríguez lo descartaron en Ecuador y dirigente dio razón: se supo entre rumores con Millonarios

James tuvo como opción llegar al fútbol de Ecuador, pero la misma dirigencia de ese país reveló por qué no se concretó.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
28 de enero de 2026, 9:27 p. m.
¿Por qué James Rodríguez no llegó al Barcelona de Ecuador? Dirigente de reconocido club, habló.
¿Por qué James Rodríguez no llegó al Barcelona de Ecuador? Dirigente de reconocido club, habló. Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: DIBLUTV en YouTube.

Mientras la prensa rumorea que la opción más fuerte que tiene James Rodríguez es Millonarios, en el arranque de este 2026, desde Ecuador revelaron una versión de por qué el capitán de la Selección Colombia no jugó allí.

Se trata del Barcelona SC y quien habló fue su propio presidente de la Comisión de Fútbol, David Álvarez. Este miércoles, 28 de enero de 2026, contó que hace ya tiempo le ofrecieron a James Rodríguez, pero que lo acabaron descartando y entregó las razones.

James Rodríguez sonó para llegar a Barcelona SC de Ecuador, pero al final no se dio.
James Rodríguez sonó para llegar a Barcelona SC de Ecuador, pero al final no se dio. Foto: Getty Images y escudo oficial Barcelona SC.

Las palabras de Álvarez dan respuesta a un rumor que sonó ya hace un tiempo por redes sociales. James Rodríguez fue opción de llegada en Barcelona de Ecuador y al final no se dio.

David Álvarez sobre la no llegada de James Rodríguez a Barcelona de Ecuador: “Tenemos que cuidar la economía”

A mi me ofrecieron a James Rodríguez para Barcelona. Se hablaba de 3 millones de dólares, que es real, pero Barcelona no tenía que poner todo, tenía que poner un poco menos de lo que cuesta Darío Benedetto, para ponerte un ejemplo. Son decisiones que se toman con la gerencia deportiva, entre esas el cuerpo técnico, y para nosotros teníamos que seguir una línea”, dijo Álvarez en diálogo con Los Comentaristas de DibluTV.

Deportes

Histórico gol del portero de Benfica, Anatoli Trubin, condena al Real Madrid: remezón total en Champions League

Deportes

PSG, actual campeón de la Champions, sufrió ante el Newcastle y se fue al abismo: Total desastre en Europa

Deportes

Tabla final en Champions League con los clasificados a playoffs y octavos: Real Madrid no pudo, Bayern brilla

Deportes

Tina y Milo: ¿Qué animales representan las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que están por comenzar?

Deportes

Decisión de Vincent Kompany sobre Luis Díaz es oficial en duelo clave de Champions: Bayern Múnich vs. PSV

Deportes

Pasto vs. Millonarios hoy con Falcao: posibles formaciones, bajas y últimas noticias de la fecha 3

Deportes

Atlético Nacional se desarma: reportan venta a la MLS por 2 millones de dólares y tres años de contrato

Deportes

Selección Colombia movió fibras con video para el Mundial 2026: participó hasta Betty, la Fea y Juan Pablo Montoya

Deportes

Curioso mensaje de Julio Sánchez Cristo que aviva el fichaje de James en Millonarios: Dos palabras y locura azul

Deportes

Ángel Di María destapó la verdad sobre su salida del Real Madrid: involucró a James Rodríguez

Y en cuanto a las razones puntuales, explicó: “A nosotros nos lo ofrecieron hace tiempo (...), se filtró por redes el tema. Simplemente no dependía 100% de Barcelona (la llegada de James). En la ecuación había otras cosas para que él pudiera llegar. Nosotros tenemos que cuidar la economía del club, manejarnos entre un presupuesto de entre 5 y 6 millones de dólares tal como ya lo había planteado”.

¿Qué va a pasar con James Rodríguez?

Por ahora es un misterio total. Prensa cercana a la actualidad de Millonarios asegura que no está del todo caída la opción de que el capitán de la Selección Colombia llegue al elenco embajador. Sin embargo, las versiones se encuentran.

Uno de los periodistas más cercanos a James Rodríguez y su actualidad es Eduardo Luis López. El comunicador dijo en Saque Largo de Win Sports que habló con el entorno del 10 y hasta con el propio James, pero que la respuesta de una llegada a Millonarios es negativa.

James Rodríguez ya conoce las intenciones de Millonarios para contratarlo.
Sigue el rumor de James Rodríguez a Millonarios. Foto: Getty Images

“Tomé esa información (de James a Millonarios) y se la envié a todo mi círculo James. Es más, se lo envié a James, y ya James me respondió... Pues, para que seamos claros. Y ya hablé con todo el círculo y, no”, soltó Eduardo Luis.

Más de Deportes

Momento de la asistencia de Luis Díaz que salvó al Bayern.

Magistral asistencia de Luis Díaz para salvar al Bayern Múnich en la Champions League: agónica victoria

Golazo histórico del Benfica al Real Madrid en Champions.

Histórico gol del portero de Benfica, Anatoli Trubin, condena al Real Madrid: remezón total en Champions League

Ousmane Dembelé se lamenta por una opción de gol.

PSG, actual campeón de la Champions, sufrió ante el Newcastle y se fue al abismo: Total desastre en Europa

Posiciones en Champions League: Bayern Múnich y Real Madrid con realidades distintas.

Tabla final en Champions League con los clasificados a playoffs y octavos: Real Madrid no pudo, Bayern brilla

X

Tina y Milo: ¿Qué animales representan las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que están por comenzar?

¿Por qué James Rodríguez no llegó al Barcelona de Ecuador? Dirigente de reconocido club, habló.

A James Rodríguez lo descartaron en Ecuador y dirigente dio razón: se supo entre rumores con Millonarios

Kompany tomó decisión sobre Luis Díaz para el partido de Bayern Múnich ante PSV.

Decisión de Vincent Kompany sobre Luis Díaz es oficial en duelo clave de Champions: Bayern Múnich vs. PSV

Deportivo Pasto vs. Millonarios, por la fecha 3 de Liga BetPlay 2026-I

Pasto vs. Millonarios hoy con Falcao: posibles formaciones, bajas y últimas noticias de la fecha 3

Nómina de Atlético Nacional para este 2026 sigue sufriendo bajas.

Atlético Nacional se desarma: reportan venta a la MLS por 2 millones de dólares y tres años de contrato

Atlético Bucaramanga y Dimayor lamentaron la muerte del hincha, Camilo Rojas, en Cúcuta

Atlético Bucaramanga y Dimayor se pronuncian por hincha muerto en Cúcuta: enviaron mensaje a la familia

Noticias Destacadas