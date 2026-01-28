A James Rodríguez lo descartaron en Ecuador y dirigente dio razón: se supo entre rumores con Millonarios

Mientras la prensa rumorea que la opción más fuerte que tiene James Rodríguez es Millonarios, en el arranque de este 2026, desde Ecuador revelaron una versión de por qué el capitán de la Selección Colombia no jugó allí.

Se trata del Barcelona SC y quien habló fue su propio presidente de la Comisión de Fútbol, David Álvarez. Este miércoles, 28 de enero de 2026, contó que hace ya tiempo le ofrecieron a James Rodríguez, pero que lo acabaron descartando y entregó las razones.

James Rodríguez sonó para llegar a Barcelona SC de Ecuador, pero al final no se dio. Foto: Getty Images y escudo oficial Barcelona SC.

Las palabras de Álvarez dan respuesta a un rumor que sonó ya hace un tiempo por redes sociales. James Rodríguez fue opción de llegada en Barcelona de Ecuador y al final no se dio.

David Álvarez sobre la no llegada de James Rodríguez a Barcelona de Ecuador: “Tenemos que cuidar la economía”

“A mi me ofrecieron a James Rodríguez para Barcelona. Se hablaba de 3 millones de dólares, que es real, pero Barcelona no tenía que poner todo, tenía que poner un poco menos de lo que cuesta Darío Benedetto, para ponerte un ejemplo. Son decisiones que se toman con la gerencia deportiva, entre esas el cuerpo técnico, y para nosotros teníamos que seguir una línea”, dijo Álvarez en diálogo con Los Comentaristas de DibluTV.

Y en cuanto a las razones puntuales, explicó: “A nosotros nos lo ofrecieron hace tiempo (...), se filtró por redes el tema. Simplemente no dependía 100% de Barcelona (la llegada de James). En la ecuación había otras cosas para que él pudiera llegar. Nosotros tenemos que cuidar la economía del club, manejarnos entre un presupuesto de entre 5 y 6 millones de dólares tal como ya lo había planteado”.

¿Qué va a pasar con James Rodríguez?

Por ahora es un misterio total. Prensa cercana a la actualidad de Millonarios asegura que no está del todo caída la opción de que el capitán de la Selección Colombia llegue al elenco embajador. Sin embargo, las versiones se encuentran.

Uno de los periodistas más cercanos a James Rodríguez y su actualidad es Eduardo Luis López. El comunicador dijo en Saque Largo de Win Sports que habló con el entorno del 10 y hasta con el propio James, pero que la respuesta de una llegada a Millonarios es negativa.

Sigue el rumor de James Rodríguez a Millonarios. Foto: Getty Images

“Tomé esa información (de James a Millonarios) y se la envié a todo mi círculo James. Es más, se lo envié a James, y ya James me respondió... Pues, para que seamos claros. Y ya hablé con todo el círculo y, no”, soltó Eduardo Luis.