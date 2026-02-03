Deportes

Revelan qué le dijo Falcao García a James Rodríguez sobre Millonarios: se filtró la charla

Carlos Antonio Vélez contó detalles de la conversación que se sostuvo recientemente entre los dos ídolos de la Selección Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

3 de febrero de 2026, 3:10 p. m.
Falcao García se comunicó con James Rodríguez en medio de las negociaciones con Millonarios
Falcao García se comunicó con James Rodríguez en medio de las negociaciones con Millonarios Foto: @MillosFCOficial y Getty Images

Radamel Falcao García hizo parte activa de las negociaciones para traer a James Rodríguez a Millonarios. Según las revelaciones de Carlos Antonio Vélez, ambos jugadores estuvieron en contacto y hablaron sobre la posibilidad de volver a jugar juntos como alguna vez lo hiceran en Porto, Mónaco o la Selección Colombia.

James Rodríguez le respondió a Millonarios: se conoció el veredicto final sobre el negocio

Falcao era parte fundamental del negocio, pues tiene una buena relación con James y era el puente para hablar directamente con el volante cucuteño.

Como ha sucedido en infinidad de ocasiones, el Tigre se puso en contacto con su gran amigo y le abrió las puertas para aterrizar en Millonarios para el primer semestre de 2026.

Desafortunadamente para la hinchada albiazul, la respuesta de James Rodríguez fue negativa por su deseo de continuar en el exterior y unos supuestos contratos publicitarios que le impiden jugar en la Liga BetPlay.

Deportes

Así reaccionó la Conmebol al mal estado de la cancha en El Campín: este fue su mensaje

Deportes

Vincent Kompany se decidió: la prensa alemana ventiló el crucial veredicto sobre su futuro

Deportes

América de Cali se trajo otro delantero: desde Argentina, confirman el “acuerdo con Huracán”

Deportes

Luis Fernando Muriel metió el golazo de la fecha: cobró a 35 metros y la clavó en el ángulo

Deportes

La tabla de la Liga tras el partido Pereira vs. Junior; la joya de Muriel y el empate del Tolima en Bogotá

Deportes

A una semana del Super Bowl, el máximo dirigente de la NFL se refirió a Bad Bunny tras las polémicas declaraciones en los Grammy

Deportes

La reflexión de Contreras por el terrible estado de la gramilla de El Campín: “Nunca me había pasado algo así”

Deportes

Las exigencias de James Rodríguez que le impedirían encontrar equipo: alarma en Selección Colombia

Deportes

James Rodríguez le respondió a Millonarios: se conoció el veredicto final sobre el negocio

Deportes

Ponen a James Rodríguez en poderoso club de América: Millonarios perdería el pulso

Kazán. Junio 24 del 2018. En el Kazán Arena Stadium, la selección Colombia venció 3-0 a la Selección de Polonia partido disputado por el Grupo H. En la foto: James Rodríguez (IZquierda) y Radamel Falcao García (Derecha). (Colprensa - Luis Álvarez)
James Rodríguez abrazando a Falcao García. Foto: Luis Álvarez

La conversación de James y Falcao

Carlos Antonio Vélez reveló que sí hubo contactos entre Falcao y James sobre juntarse en Millonarios. “Supe que Falcao se comunicó con él y le dijo ‘hombre por qué no vienes para acá, tienes que jugar’. Ya se están acabandolos libros de pases y tal”, apuntó el periodista en su programa de Palabras Mayores.

“De Millonarios no lo llamaron, pero Falcao sí. Sin embargo, James se mantuvo en una cifra de dinero que nadie puede pagar, y por eso tiene la idea de la MLS, que es manejada por medio de franquicias”, comentó.

Estados Unidos es un mercado que le gusta a James por dos razones principales: es sede del Mundial 2026 y su ritmo de competencia le permite cuidarse de las lesiones.

¿James Rodríguez puede jugar el Mundial 2026 sin tener equipo? Esto dice el reglamento de la Fifa

Sumado a eso, la MLS tiene abierto el libro de pases y todavía quedan varias semanas para que los equipos terminen de construir sus plantillas. En ese orden de ideas, el volante cucuteño espera que le salga una nueva oportunidad.

“Él tendría tiempo de pellizcar un pedacito de pretemporda si lo hace ahora y jugaría 10 o 12 partidos, eso es mejor que no jugar nada”, expresó Carlos Antonio.

Nada con Platense

En las últimas horas sonó la posibilidad de que James Rodríguez aterrice en Platense, humilde club del fútbol argentino.

Carlos Antonio Vélez aseguró que dicha opción no tiene fundamentos por el factor económico. “Lo de Platense no es cierto, ellos no tienen dinero. Entre otras cosas, el libro de pases está cerrado, solo está disponible para los equipos que en este momento transfiera jugadores y busque sus reemplazo”, explicó.

En su último contrato con el Club León de México, James cobraba un sueldo de aproximadamente cinco millones de dólares que es inalcanzable para la mayoría de equipos en Sudamérica.

Más de Deportes

Conmebol lanzó advertencia a los clubes bogotanos.

Así reaccionó la Conmebol al mal estado de la cancha en El Campín: este fue su mensaje

Falcao García se comunicó con James Rodríguez en medio de las negociaciones con Millonarios

Revelan qué le dijo Falcao García a James Rodríguez sobre Millonarios: se filtró la charla

Vincent Kompany suena como posible reemplazo de Pep Guardiola en el Manchester City.

Vincent Kompany se decidió: la prensa alemana ventiló el crucial veredicto sobre su futuro

David González recibe buenas noticias tras su reclamo por la falta de delanteros.

América de Cali se trajo otro delantero: desde Argentina, confirman el “acuerdo con Huracán”

Así fue el gol de Luis Fernando Muriel contra Deportivo Pereira.

Luis Fernando Muriel metió el golazo de la fecha: cobró a 35 metros y la clavó en el ángulo

Cristian Trujillo del Tolima y Muriel del Junior.

La tabla de la Liga tras el partido Pereira vs. Junior; la joya de Muriel y el empate del Tolima en Bogotá

X

A una semana del Super Bowl, el máximo dirigente de la NFL se refirió a Bad Bunny tras las polémicas declaraciones en los Grammy

Rodrigo Contreras con Millonarios.

La reflexión de Contreras por el terrible estado de la gramilla de El Campín: “Nunca me había pasado algo así”

Harry Kane y Luis Díaz.

Tabla de goleadores de la Bundesliga con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise tras Hamburgo vs. Bayern

Luis Díaz celebra el gol contra Hamburgo / Nicolás Capaldo enfrenta a jugadores del Bayern.

La reacción del capitán del Hamburgo tras el gol de Luis Díaz que les metió presión: “Siempre es especial”

Noticias Destacadas