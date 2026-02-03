Revelan qué le dijo Falcao García a James Rodríguez sobre Millonarios: se filtró la charla

Radamel Falcao García hizo parte activa de las negociaciones para traer a James Rodríguez a Millonarios. Según las revelaciones de Carlos Antonio Vélez, ambos jugadores estuvieron en contacto y hablaron sobre la posibilidad de volver a jugar juntos como alguna vez lo hiceran en Porto, Mónaco o la Selección Colombia.

James Rodríguez le respondió a Millonarios: se conoció el veredicto final sobre el negocio

Falcao era parte fundamental del negocio, pues tiene una buena relación con James y era el puente para hablar directamente con el volante cucuteño.

Como ha sucedido en infinidad de ocasiones, el Tigre se puso en contacto con su gran amigo y le abrió las puertas para aterrizar en Millonarios para el primer semestre de 2026.

Desafortunadamente para la hinchada albiazul, la respuesta de James Rodríguez fue negativa por su deseo de continuar en el exterior y unos supuestos contratos publicitarios que le impiden jugar en la Liga BetPlay.

James Rodríguez abrazando a Falcao García. Foto: Luis Álvarez

La conversación de James y Falcao

Carlos Antonio Vélez reveló que sí hubo contactos entre Falcao y James sobre juntarse en Millonarios. “Supe que Falcao se comunicó con él y le dijo ‘hombre por qué no vienes para acá, tienes que jugar’. Ya se están acabandolos libros de pases y tal”, apuntó el periodista en su programa de Palabras Mayores.

“De Millonarios no lo llamaron, pero Falcao sí. Sin embargo, James se mantuvo en una cifra de dinero que nadie puede pagar, y por eso tiene la idea de la MLS, que es manejada por medio de franquicias”, comentó.

Estados Unidos es un mercado que le gusta a James por dos razones principales: es sede del Mundial 2026 y su ritmo de competencia le permite cuidarse de las lesiones.

Sumado a eso, la MLS tiene abierto el libro de pases y todavía quedan varias semanas para que los equipos terminen de construir sus plantillas. En ese orden de ideas, el volante cucuteño espera que le salga una nueva oportunidad.

“Él tendría tiempo de pellizcar un pedacito de pretemporda si lo hace ahora y jugaría 10 o 12 partidos, eso es mejor que no jugar nada”, expresó Carlos Antonio.

Nada con Platense

En las últimas horas sonó la posibilidad de que James Rodríguez aterrice en Platense, humilde club del fútbol argentino.

Carlos Antonio Vélez aseguró que dicha opción no tiene fundamentos por el factor económico. “Lo de Platense no es cierto, ellos no tienen dinero. Entre otras cosas, el libro de pases está cerrado, solo está disponible para los equipos que en este momento transfiera jugadores y busque sus reemplazo”, explicó.

En su último contrato con el Club León de México, James cobraba un sueldo de aproximadamente cinco millones de dólares que es inalcanzable para la mayoría de equipos en Sudamérica.