Iván Mejía vuelve a los micrófonos: comentará a la Selección Colombia e hizo anuncio de su dupla

El reconocido periodista deportivo dio detalles puntuales sobe su retorno y anunció todo lo que ya está listo.

Redacción Deportes
4 de febrero de 2026, 2:53 p. m.
Regresa Iván Mejía a las transmisiones de fútbol: Mundial 2026 con Selección Colombia incluida.
Regresa Iván Mejía a las transmisiones de fútbol: Mundial 2026 con Selección Colombia incluida. Foto: Colprensa.

Iván Mejía puso fin a los rumores este miércoles, 4 de febrero de 2026. El reconocido periodista deportivo, alejado de los micrófonos desde 2018, reveló que va a volver a comentar y será en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Mejía venía publicando una serie de trinos donde daba pistas de su retorno a las transmisiones de fútbol. Comenzó el 1 de febrero con el mensaje: “Saben, tengo ganas de comentar fútbol…”.

Luego, el 3 de febrero, volvió a publicar al respecto y reveló cuántos juegos transmitiría: “¿Qué tal 20 partidos del Mundial, incluyendo los de la selección A quién invito a este último baile?“.

“Ya tengo compañero para transmitir partidos del Mundial 2026” - Iván Mejía

Y, finalmente, el anuncio definitivo. Este miércoles, Iván Mejía lo reveló: “Ya tengo el compañero para transmitir partidos del Mundial, incluida la selección. Y también las frecuencias por donde lo haremos. Muy pronto el anuncio oficial. Gracias por la bienvenida”.

Fue sobre las 7:00 a.m. de este este martes, y las reacciones no se hicieron esperar. Más de 500 comentarios, superó las 40 mil visualizaciones y generó numerosos repost. Uno de los periodistas deportivos colombianos más reconocidos regresa y lo hará en el mundial más grande de la historia hasta ahora.

Iván Mejía se había negado a regresar

Que Mejía haya estado alejado de los micrófonos, no significa que no lo buscaran para que volviera a comentar partidos de fútbol. Con su particular estilo, Iván conceptualizaba en compromisos de que iban desde la liga colombiana y llegaban hasta mundiales de fútbol. Esto generó recordación en las audiencias.

Para enero de 2025, Iván Mejía estuvo envuelto en una fake news, donde se informaba que iba a regresar a los medios de comunicación, concretamente a RTVC, tras un presunto anuncio de su director, Hollman Morris. Eso nunca ocurrió, y ambas partes lo aclararon.

Sin embargo, en medio de las aclaraciones, Mejía había escrito en X: “Gracias Hollman por la aclaración. He caído en un fake y reitero: hay dos cosas que no vuelvo a hacer, casarme y trabajar. Punto y fuera”.

Hay expectativa sobre el compañero de Iván Mejía

Se desconoce aún quién será el compañero de Iván Mejía en las transmisiones del Mundial 2026. El comunicador ha hecho duplas con periodistas bastante reconocidos, por lo que la expectativa está puesta en que revele a su colega durante el transcurso de los próximos días.

