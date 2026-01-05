Revelan la verdadera razón por la que Radamel Falcao García se fue de Millonarios: “Quedó muy molesto”

Radamel Falcao García desea mantener la actividad deportiva y es de los jugadores libres más apetecidos en el fútbol mundial.

Luego de su salida de Millonarios, a mediados de año 2025, tuvo un semestre alejado de las canchas, junto a su familia, y ahora parece que está listo para regresar. Emelec de Guayaquil es la opción más viable.

En semanas atrás, Falcao confesó públicamente que su deseo no es el retiro y más bien quiere seguir jugando en el 2026. Las opciones se reactivaron en varias partes del mundo y Ecuador es el destino más posible. Por otra parte, una fuente muy cercana confesó la verdadera razón por la que el delantero samario decidió irse del equipo azul, a mediados del 2025.

Hubo desazón de ambas partes. Falcao no salió bien de Millonarios y optó por seguir su vida fuera de Colombia, mientras que el equipo azul buscó formas para poderlo tener al menos un semestre más. Al final, institución y delantero tomaron caminos diferentes y es complejo que se vuelvan a encontrar, al menos mientras Radamel siga como jugador activo.

Radamel Falcao García, delantero colombiano. Foto: Getty Images

El periodista Guillermo Arango estuvo de invitado en ‘Al Purgatorio’. En ese canal de Youtube, ‘Guillo’ dio algunas pistas de la salida de Radamel Falcao y dio la verdadera razón por la que el jugador prefirió alejarse de Millonarios y mirar otros aires para su carrera deportiva. ‘El Tigre’ no aguantó la presión de la prensa y optó por dar un paso al costado y alejarse del fútbol colombiano.

La razón por la que Falcao se fue de Millonarios

En la charla, Guillermo Arango fue consultado sobre una tentativa vuelta de Falcao a Millonarios, que descartó totalmente. Luego, dio detalles de su salida y mencionó a la prensa de Colombia. “Me dijeron no, que eso no se ha contemplado (su regreso)”.

Falcao se va de Millonarios. Foto: David Jaramillo / Colprensa

De inmediato, habló de su salida: “De hecho, me dijeron que él quedó muy molesto por lo que sucedió con la prensa en Bogotá y Colombia. Esa fue la verdadera razón por la que se fue”.

Cabe recodar que Radamel Falcao, apenas se consumó la eliminación de Millonarios y la clasificación de Santa Fe a la final de Liga, explotó en la rueda de prensa y se refirió al arbitraje y a supuestos penaltis que no le pitaron al equipo azul en los cuadrangulares.

“Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Qué estupidez dicen. Desde el torneo pasado hubo un complot mediático que a favor de Millonarios, mentira. A la mierda. Siempre fue en contra. No revisaban el VAR. Y no falta nuestra, penal enseguida. Eso me llevó hoy”, dijo Falcao en rueda de prensa.