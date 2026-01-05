Revelan la verdadera razón por la que Radamel Falcao García se fue de Millonarios: “Quedó muy molesto”

Radamel Falcao García desea mantener la actividad deportiva y es de los jugadores libres más apetecidos en el fútbol mundial.
Luego de su salida de Millonarios, a mediados de año 2025, tuvo un semestre alejado de las canchas, junto a su familia, y ahora parece que está listo para regresar. Emelec de Guayaquil es la opción más viable.
En semanas atrás, Falcao confesó públicamente que su deseo no es el retiro y más bien quiere seguir jugando en el 2026. Las opciones se reactivaron en varias partes del mundo y Ecuador es el destino más posible. Por otra parte, una fuente muy cercana confesó la verdadera razón por la que el delantero samario decidió irse del equipo azul, a mediados del 2025.
Hubo desazón de ambas partes. Falcao no salió bien de Millonarios y optó por seguir su vida fuera de Colombia, mientras que el equipo azul buscó formas para poderlo tener al menos un semestre más. Al final, institución y delantero tomaron caminos diferentes y es complejo que se vuelvan a encontrar, al menos mientras Radamel siga como jugador activo.
El periodista Guillermo Arango estuvo de invitado en ‘Al Purgatorio’. En ese canal de Youtube, ‘Guillo’ dio algunas pistas de la salida de Radamel Falcao y dio la verdadera razón por la que el jugador prefirió alejarse de Millonarios y mirar otros aires para su carrera deportiva. ‘El Tigre’ no aguantó la presión de la prensa y optó por dar un paso al costado y alejarse del fútbol colombiano.
La razón por la que Falcao se fue de Millonarios
En la charla, Guillermo Arango fue consultado sobre una tentativa vuelta de Falcao a Millonarios, que descartó totalmente. Luego, dio detalles de su salida y mencionó a la prensa de Colombia. “Me dijeron no, que eso no se ha contemplado (su regreso)”.
De inmediato, habló de su salida: “De hecho, me dijeron que él quedó muy molesto por lo que sucedió con la prensa en Bogotá y Colombia. Esa fue la verdadera razón por la que se fue”.
Cabe recodar que Radamel Falcao, apenas se consumó la eliminación de Millonarios y la clasificación de Santa Fe a la final de Liga, explotó en la rueda de prensa y se refirió al arbitraje y a supuestos penaltis que no le pitaron al equipo azul en los cuadrangulares.
“Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Qué estupidez dicen. Desde el torneo pasado hubo un complot mediático que a favor de Millonarios, mentira. A la mierda. Siempre fue en contra. No revisaban el VAR. Y no falta nuestra, penal enseguida. Eso me llevó hoy”, dijo Falcao en rueda de prensa.