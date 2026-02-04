Deportes

Lluvia de críticas para Eduardo Luis: broma sobre Falcao García desató la furia en Millonarios

Se atrevió a imitar el acento de Falcao en pleno programa de radio y los hinchas no lo perdonaron.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

4 de febrero de 2026, 2:00 p. m.
Eduardo Luis encendió la polémica por un comentario sobre Radamel Falcao García.
Eduardo Luis encendió la polémica por un comentario sobre Radamel Falcao García. Foto: Captura La FM // Getty Images

Eduardo Luis está en el ‘ojo del huracán’ por un comentario sobre Radamel Falcao García en pleno programa de La FM Más Fútbol. El narrador reveló una información relacionada con el aplazamiento del partido de Millonarios vs. Medellín y lo hizo imitando el acento del futbolista samario.

Dicha situación no pasó desapercibida para los hinchas del cuadro albiazul, que compartieron el fragmento por redes sociales y le lanzaron una lluvia de críticas.

Revelan qué le dijo Falcao García a James Rodríguez sobre Millonarios: se filtró la charla

“A mí me contaron que Falcao estaba diciendo: ‘Yo les sugiero que sea a las 3. No vuelvo a jugar en el fútbol colombiano, pero tiene que ser a las 3. Me meten 50 fechas si quieren‘. Y se jugó a las 3″, fueron las palabras de Eduardo Luis que desataron la furia entre la afición de Millonarios.

La broma hacía referencia a las declaraciones que dio Falcao García a mediados del año pasado y que le costaron una sanción de cuatro fechas por parte del comité disciplinario de la Dimayor.

Deportes

Iván Mejía vuelve a los micrófonos: comentará a la Selección Colombia e hizo anuncio de su dupla

Deportes

Santa Fe definió lo del partido contra Atlético Nacional: comunicado y decisión oficial

Deportes

Así será el megacontrato de James Rodríguez en Minnesota: sueldo, duración y más detalles

Deportes

Confirman el segundo técnico que se queda sin trabajo en la Liga BetPlay 2026: anuncio oficial

Deportes

Jhon Arias tambalea en Wolverhampton: gigante sudamericano se empecina y ofrece millonada

Deportes

Luis Díaz hizo ganar 3 millones de vistas a la Champions: pintura con Bayern Múnich es destacada

Deportes

Chicho Arango padece primer contratiempo en Atlético Nacional: noticia no gusta en la hinchada

Deportes

Revelan qué le dijo Falcao García a James Rodríguez sobre Millonarios: se filtró la charla

Deportes

Falcao protagonizó ‘blooper’ con Millonarios ante Medellín: falló gol cantado

Deportes

Pasto vs. Millonarios hoy con Falcao: posibles formaciones, bajas y últimas noticias de la fecha 3

En aquella oportunidad, el Tigre se quejó por las decisiones arbitrales y el resultado del partido contra Santa Fe en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I. Luego de eso se fue de Millonarios y duró seis meses sin equipo hasta que regresó al conjunto embajador para un último baile.

Eduardo Luis se pronunció

Juan Felipe Cadavid, panelista del programa, tampoco se salvó de la polémica. Muchos hinchas de Millonarios lo criticaron por no defender a Falcao, con quien tiene una buena relación por fuera de los medios.

Lo cierto es que la mayor parte de las críticas le cayeron a Eduardo Luis, quien suele narrar los partidos del cuadro embajador en Win Sports y es muy reconocido por su estilo para transmitir el fútbol profesional colombiano.

Reconocido periodista anunció su salida de Win Sports tras nueve años: “Tengo que decir adiós”

Ante el revuelo que causó su broma, Eduardo Luis se pronunció: “En mi carrera me he equivocado y me equivocaré, y cuando tenga que ofrecer excusas, lo haré en su momento, seguramente. No es el caso. Es gente con ganas de hacerse viral”.

La reacción del narrador encendió aún más la furia de los hinchas y provocó que se multiplicaran las visualizaciones del video que es tendencia en redes sociales.

Radamel Falcao (centro) reclama durante el partido entre Millonarios e Independiente Medellín.
Radamel Falcao (centro) reclama durante el partido entre Millonarios e Independiente Medellín. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

¿Por qué aplazaron el partido de Millonarios vs. Medellín?

La FM Más Fútbol es un programa deportivo que nació hace poco tras la reestructuración de RCN Radio. En dicho espacio se debate sobre las últimas noticias de la Liga BetPlay, entre ellas el partido que se tuvo que aplazar por malas condiciones climáticas en el Estadio El Campín.

Cabe recordar que Millonarios vs. Medellín empezó el domingo en la noche y se tuvo que completar el lunes por la tarde. Ambos clubes se sentaron a deliberar la mejor opción y acordaron que se debía completar a las 3:00 de la tarde del día siguiente.

Según la información de Eduardo Luis, la opinión de Falcao tuvo su peso y provocó que no se jugara en horas de la mañana como es habitual en este tipo de situaciones.

Más de Deportes

Regresa Iván Mejía a las transmisiones de fútbol: Mundial 2026 con Selección Colombia incluida.

Iván Mejía vuelve a los micrófonos: comentará a la Selección Colombia e hizo anuncio de su dupla

Bogotá. Junio 12 de 2025. Independientemente Santa Fe enfrenta a Atlético Nacional, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 4 de los cuadrangulares finales, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).

Santa Fe definió lo del partido contra Atlético Nacional: comunicado y decisión oficial

Eduardo Luis encendió la polémica por un comentario sobre Radamel Falcao García.

Lluvia de críticas para Eduardo Luis: broma sobre Falcao García desató la furia en Millonarios

James Rodríguez en camino a firmar su contrato con Minnesota United.

Así será el megacontrato de James Rodríguez en Minnesota: sueldo, duración y más detalles

Bogotá. Enero 16 de 2025. Fortaleza CEIF enfrenta a Alianza, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 1, en el Estadio Metropolitano de Techo. (Colprensa - Lina Gasca).

Confirman el segundo técnico que se queda sin trabajo en la Liga BetPlay 2026: anuncio oficial

Jhon Arias y su posibilidad de salir de Wolverhampton.

Jhon Arias tambalea en Wolverhampton: gigante sudamericano se empecina y ofrece millonada

Obra maestra de Luis Díaz produce visualizaciones a favor de la Champions League.

Luis Díaz hizo ganar 3 millones de vistas a la Champions: pintura con Bayern Múnich es destacada

Cristian Chicho Arango como nuevo jugador de Atlético Nacional.

Chicho Arango padece primer contratiempo en Atlético Nacional: noticia no gusta en la hinchada

Albacete vs. Barcelona por Copa del Rey.

Barcelona acabó padeciendo con gol sobre la hora de Albacete: Copa del Rey tiene semifinalista

Estado de la grama en El Campín es tema de debate entre la prensa y los aficionados.

Grama de El Campín toca fondo y Dimayor aplaza partidos: Santa Fe, Millonarios y Nacional padecen

Noticias Destacadas