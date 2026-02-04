Lluvia de críticas para Eduardo Luis: broma sobre Falcao García desató la furia en Millonarios

Eduardo Luis está en el ‘ojo del huracán’ por un comentario sobre Radamel Falcao García en pleno programa de La FM Más Fútbol. El narrador reveló una información relacionada con el aplazamiento del partido de Millonarios vs. Medellín y lo hizo imitando el acento del futbolista samario.

Dicha situación no pasó desapercibida para los hinchas del cuadro albiazul, que compartieron el fragmento por redes sociales y le lanzaron una lluvia de críticas.

“A mí me contaron que Falcao estaba diciendo: ‘Yo les sugiero que sea a las 3. No vuelvo a jugar en el fútbol colombiano, pero tiene que ser a las 3. Me meten 50 fechas si quieren‘. Y se jugó a las 3″, fueron las palabras de Eduardo Luis que desataron la furia entre la afición de Millonarios.

La broma hacía referencia a las declaraciones que dio Falcao García a mediados del año pasado y que le costaron una sanción de cuatro fechas por parte del comité disciplinario de la Dimayor.

En aquella oportunidad, el Tigre se quejó por las decisiones arbitrales y el resultado del partido contra Santa Fe en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I. Luego de eso se fue de Millonarios y duró seis meses sin equipo hasta que regresó al conjunto embajador para un último baile.

Eduardo Luis se pronunció

Juan Felipe Cadavid, panelista del programa, tampoco se salvó de la polémica. Muchos hinchas de Millonarios lo criticaron por no defender a Falcao, con quien tiene una buena relación por fuera de los medios.

Lo cierto es que la mayor parte de las críticas le cayeron a Eduardo Luis, quien suele narrar los partidos del cuadro embajador en Win Sports y es muy reconocido por su estilo para transmitir el fútbol profesional colombiano.

Ante el revuelo que causó su broma, Eduardo Luis se pronunció: “En mi carrera me he equivocado y me equivocaré, y cuando tenga que ofrecer excusas, lo haré en su momento, seguramente. No es el caso. Es gente con ganas de hacerse viral”.

La reacción del narrador encendió aún más la furia de los hinchas y provocó que se multiplicaran las visualizaciones del video que es tendencia en redes sociales.

Radamel Falcao (centro) reclama durante el partido entre Millonarios e Independiente Medellín. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

¿Por qué aplazaron el partido de Millonarios vs. Medellín?

La FM Más Fútbol es un programa deportivo que nació hace poco tras la reestructuración de RCN Radio. En dicho espacio se debate sobre las últimas noticias de la Liga BetPlay, entre ellas el partido que se tuvo que aplazar por malas condiciones climáticas en el Estadio El Campín.

Cabe recordar que Millonarios vs. Medellín empezó el domingo en la noche y se tuvo que completar el lunes por la tarde. Ambos clubes se sentaron a deliberar la mejor opción y acordaron que se debía completar a las 3:00 de la tarde del día siguiente.

Según la información de Eduardo Luis, la opinión de Falcao tuvo su peso y provocó que no se jugara en horas de la mañana como es habitual en este tipo de situaciones.