Reconocido periodista anunció su salida de Win Sports tras nueve años: “Tengo que decir adiós”

Win Sports comenzó el mes de febrero con cambios en su nómina de periodistas. Carlos Alemán anunció su salida del canal y contó detalles de la decisión que tomó por sorpresa a los televidentes de programas como ‘Saque Largo’ o ‘Lo Mejor de la Fecha’.

A través de su cuenta oficial, Alemán publicó un video confirmando la noticia. “Me voy de Win Sports. Después de 9 años, hoy tengo que decir adiós, le tengo que decir chao a toda la gente en Win. A mis compañeros, a mis productores, a la gente que estuvo conmigo todo este tiempo, les tengo que decir adiós”, dijo.

Sin dar pistas sobre su futuro, el periodista bogotano aseguró que piensa explorar nuevos horizontes en su carrera. “No fue una decisión para nada fácil de tomar y por eso quiero agradecer a las directivas del canal, a Andrea, a Jorge, por tener la comprensión, por apoyarme y por desearme lo mejor en lo que se viene”, apuntó.

Carlos Alemán estuvo casi una década en Win Sports y ya hacía parte de la nómina principal para comentar los partidos del fútbol profesional colombiano o presentar los distintos programas de la parrilla.

“También agradecer a los compañeros de los programas, a los de Saque Largo, en todos los otros programas y partidos, a los grandes narradores con los que pude compartir. Dejo grandes amigos. La pasamos muy bien”, aseguró.

Carlos Alemán se sentó con los directivos de Win y presentó su renuncia. “No fue una decisión fácil, fue muy complicada, si se dice que lo mejor está por venir. A ustedes, los televidentes, muchas gracias por el aguante en estos 9 años. Siempre estaré muy agradecido”, insistió.

El periodista no se fue sin antes mencionar a todos esos amigos y colegas que hizo dentro del canal. “A mis grandes amigos los voy a extrañar mucho, pero seguramente nos vamos a ver más adelante“, finalizó.

Alemán recibió el cariño de los seguidores en los comentarios y generó decenas de preguntas sobre su futuro, teniendo en cuenta que Win Sports es el único canal deportivo que hay en Colombia.

Lo cierto es que el bogotano ya venía apareciendo en otros espacios digitales hablando de fútbol y seguramente intentará agrandar su experiencia en los medios de comunicación.

La reacción de Andrea Guerrero

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, se pronunció sobre esta salida. “Me hiciste llorar… Gracias por alegrarme la vida cada mañana, por seguirme la cuerda, por ser mi partner de canto, eres un ser humano increíble, Charly", escribió en Instagram.

“Nos hará falta verte desayunar en los viajes con la sisa de los Lakers o verte viajar en crocs. Le seguiste el camino a Juan Felipe Cadavid, pero vengo del futuro, mira dónde está de regreso. No me olvides, Charly”, agregó.