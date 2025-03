“Lo que más me costó fue romper el techo de cemento que me puse a mí misma”: Andrea Guerrero sobre su llegada a la presidencia de Win Sports

“El año pasado me encontré con el techo de cemento que uno mismo se pone. Cuando yo llegué el 13 de junio al cargo para el que me había preparado, sentí un síndrome del impostor tremendo y lloré y demás, pero hoy me reconozco la valentía de haber salido de ahí y no por las palabras de nadie, sino por haber creído que nosotras mismas desconocemos las capacidades que tenemos, porque nos gusta ejercer esos roles cuando nos sentimos listas; pero uno debe estar listo cuando se presenta la oportunidad”, relató Andrea Guerrero, periodista y presidenta de Win Sports.