Así es el pueblo de Boyacá donde se come una de las mejores chanfainas; está a casi dos horas de Tunja

El departamento de Boyacá es uno de los más atractivos del país, gracias a su riqueza natural y cultural.

Uno de sus municipios es Chinavita, ubicado a 75 kilómetros de Tunja. Su nombre significa en lengua chibcha ‘cumbre iluminada’ y es considerado como un importante centro religioso de la región.

“Es el destino de cientos de fieles en la romería a la Virgen del Amparo de Chinavita, la cual se efectúa el primer sábado de septiembre de cada año con la asistencia del obispo y todos los sacerdotes de la Diócesis de Garagoa. Las ferias y fiestas del pueblo se realizan iniciando cada año”, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Situr señala que Chinavita hace parte de la provincia del Neira, en el suroriente de Boyacá. El 65 % de sus habitantes vive en la zona rural.

“El clima en general es templado. Su temperatura en la parte alta es de 14 grados centígrados y en la parte baja de 19 grados”, agrega el portal turístico.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Gastronomía

Entre los principales platos del municipio se resalta la chanfaina. Esta es una preparación tradicional que se elabora con las vísceras y la sangre del cordero.

Otros platos destacados son el cocido boyacense, la carne al caldero, el tamal, los envueltos, hayucos, el pan de maíz, las arepas de maíz pelado, la mazamorra chiquita, la carne a la llanera, la fritanga, el jugo de chamba, el guarapo, el masato, la chicha de maíz y las achiras de sagú.

La famosa chanfaina de Cabro un plato tipico de Boyacá pic.twitter.com/lBGaX0tlqg — ChidoNoticias Boyacá (@chidonoticias) January 2, 2022

Economía

Dentro del municipio existen gran cantidad de fuentes hídricas de “diversa índole, desde las quebradas e hilos de agua, hasta zonas de pantano de páramo o turberas y lagunas, hasta ríos caudalosos e importantes regionalmente como el río Fusavita, tributario del Garagoa, uno de los principales aportantes del embalse La Esmeralda”.

En materia económica, la principal actividad productiva es la agricultura. La mayoría de sus habitantes se dedican al cultivo de la papa, caña de azúcar, tomate, hortalizas, plátano, café, frutas y fique.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Adicionalmente, en las veredas de Montejo, Jordán y Guayabal “se encuentran algunas minas de carbón. En la cabecera municipal se han establecido fábricas de café y cabuya”.

Este municipio es un destino ideal para los amantes de la naturaleza. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sitios de interés

Los principales atractivos naturales del municipio son el cerro de Mamapacha, el cerro de la Laja, el cerro Loma Alta, el cerro Loma de Palo Blanco, la Cuchilla de Sicha, la Cuchilla Filipia y la Cuchilla San Antonio, entre otros.

Otros sitios destacados por Situr Boyacá son el Alto de los Tiestos y las aguas termales de vereda de Cupavita. El pozo de la Laja también es reconocido como un lugar para los paseos familiares.

En el casco urbano, la basílica de Nuestra Señora del Amparo se destaca como importante centro religioso de la diócesis, al igual que la capilla Santa Bárbara.