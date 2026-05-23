El destino del Eje Cafetero con un ‘pueblo dentro del pueblo’, destaca por sus balcones coloridos y calles empinadas

Viajar al Eje Cafetero puede resultar toda una aventura. Este es un territorio imperdible por su combinación de paisajes montañosos, cafetales interminables y pueblos pintorescos como Salento, Filandia y Marsella, que resultan imperdibles si se está de viaje por esta región.

Estos son los encantos del ‘paraíso turístico de Caldas’, un rincón lleno de magia e ideal para hacer ecoturismo

En sus tierras es posible realizar actividades al aire libre como caminatas por el Valle de Cocora, avistamiento de aves, recorridos por fincas cafeteras y vivir aventuras en ríos y parques naturales, todo acompañado de un clima agradable y una deliciosa gastronomía.

Allí se encuentra el departamento de Caldas, que cuenta con 27 municipios, uno de los cuales es patrimonio de Colombia. Se trata de Aguadas, cuyo Centro Histórico fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) a nivel nacional por el Ministerio de Cultura en el año 2001.

El portal de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia indica que recorrer sus calles, especialmente la Calle Real, la Cuchilla y el sector de “Los Chorros”, apreciando las formas y colores de su arquitectura de estilo colonial, es una experiencia única para quienes lo visitan.

Este destinop caldense ofrece diversidad de atractivos para los viajeros. Foto: Getty Images

Un pueblo dentro del pueblo

Una de las particularidades de este destino de balcones coloridos y calles empinadas es que tiene un ‘pueblo dentro del pueblo’. Se trata del Pueblito Viejo, una réplica de este poblado en el momento de su fundación, con características arquitectónicas de ese momento.

Quienes deciden visitar este lugar tienen la oportunidad de apreciar una capilla, alcaldía, escuela, la fonda de Manuela y un pequeño parque que destaca por tener un piso de piedra que le da un aire de antigüedad.

Este sitio se ha consolidado como lugar de encuentro y recreación, además de que hay miradores desde donde se aprecian diferentes atractivos del municipio como el Cerro Tutelar de Pipintá o conocido como Cerro de Monserrate.

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A Aguadas se le conoce como la ciudad de las brumas, la capital del sombrero, del pionono y del pasillo y se ha consolidado como un destino lleno de identidad, según información de la Gobernación de Caldas.

Este municipio es famoso por el Festival Nacional del Pasillo, su icónico Sombrero Aguadeño y una gastronomía que conquista a quienes la visitan. Precisamente, una de sus preparaciones típicas es el pionono, una deliciosa golosina tradicional de la región, hecha a base de harina, que envuelve brevas, arequipe, coco y bocadillo, reconocida a nivel nacional por su sabor único y exquisito. Quien llega a este destino no puede dejar de probarlo.

Aguadas es un oueblo patrimonio de Colombia. Foto: Getty Images

Actividad económica

La economía de este destino caldense es diversa y dinámica, con una gran influencia del sector agropecuario. Allí, sus habitantes mantienen vivas tradiciones que han trascendido generaciones y una de ellas es la elaboración del famoso sombrero aguadeño, elaborado con palma de iraca.

En cada rincón, Aguadas invita a descubrir un municipio donde la cultura, la música, la artesanía y la calidez de su gente se unen para ofrecer una experiencia auténtica y única.