Boyacá se caracteriza por tener diversidad de climas, determinada por la variedad de alturas y paisajes que tiene el departamento. En sus zonas más elevadas predominan las temperaturas frías, especialmente en el altiplano y las áreas de páramo, mientras que en regiones de menor altitud se encuentran climas templados y cálidos.

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Esta variedad permite que Boyacá reúna ecosistemas diferentes, desde montañas y lagunas hasta valles y zonas de vegetación tropical, convirtiéndolo en un territorio con múltiples atractivos naturales durante todo el año.

Son pocos los municipios de este territorio que tienen una temperatura elevada, pero uno de los que vale la pena conocer es Otanche, reconocido por ser uno de los emporios esmeralderos de esta región.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) precisa que está ubicado en las estribaciones de la cordillera Oriental y en cercanías al valle del río Magdalena, y una de sus características es que tiene un clima tropical húmedo, una geografía diversa y paisajes marcados por montañas, bosques y fuentes hídricas, con ríos como el Minero, Chirche, Sacán y Moras, los cuales recorren la región y hacen parte de la cuenca del Magdalena.

Laguna El Ocho, en Otanche, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Destino de gran riqueza natural

De acuerdo con Situr, desde sus orígenes, este municipio ha sido receptor de personas provenientes de diferentes regiones del país, atraídas por el denominado “embrujo verde” asociado a sus reconocidas esmeraldas.

No obstante, con el paso del tiempo, este destino ha empezado a conquistar visitantes por razones que van más allá de sus piedras preciosas, pues su riqueza natural, sus paisajes, su biodiversidad y el potencial para desarrollar experiencias de turismo ecológico se han convertido en sus nuevos grandes atractivos.

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Para los amantes de la naturaleza está la cascada El Hilo, un destino que llama la atención por su riqueza natural y por la sensación de desconexión que ofrece. A esta se suman las cavernas Las Cacas, cuevas habitadas por murciélagos y aves.

Este es el río Minero en Otanche, Boyacá. Foto: Situr Boyacá

Otro sitio de interés es la laguna Leticia, un espacio ideal para quienes prefieren caminar sin afán, mirar el paisaje y dedicarle tiempo al entorno. A eso se suma la reserva forestal Las Quinchas, una zona de conservación natural que abarca parte de Boyacá, Cundinamarca y el suroccidente de Santander.

Un poco de historia

Se dice que el territorio, antes de la llegada de los españoles, alojaba a los muzos, grupo indígena caribe, cuya principal actividad económica consistía en la posesión, explotación y comercio de las esmeraldas.

Otanche se fundó el 17 de noviembre de 1960, y cuenta la historia que antes su asentamiento hacía parte de Muzo, hasta que el extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) inició la demarcación de las áreas consideradas baldíos.