El norte de Antioquia es una subregión que está conformada por 17 municipios y está localizada en plena cordillera Central, entre el área norte del Valle de Aburrá y el nudo de Paramillo.

Una de las características de esta región antioqueña es que tiene una gran riqueza hídrica, está bañada por los ríos Cauca, Nechí, Río Grande, Río Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango, Pescador, además de numerosas caídas y fuentes de agua que lo potenciaron como gran productor de energía, precisa información de la Gobernación de Antioquia.

Uno de los municipios que destaca en esta parte del departamento es Enterríos, que se caracteriza por su belleza natural, al punto que cada año se realiza una fiesta dedicada a sus paisajes, la cual se celebra en el mes de junio y en ella predominan los espectáculos musicales, por lo que los viajeros pueden deleitarse con una amplia programación, además de compartir con su gente y aprender de sus tradiciones. En este encuentro se disfruta de desfiles, ferias gastronómicas, música, arte, deporte y actividades para reactivar la economía local y los emprendimientos del municipio.

Monolito parecido a la Piedral del Peñol, en Entrerríos, Antioquia. | Foto: Getty Images

Sitios de interés

En un viaje a Entrerrios los turistas encuentran diversidad de atractivos que pueden conocer, además de disfrutar de su rica gastronomía. Por ejemplo, está el Museo del Cuero en la Casa de la Cultura. En este lugar están expuestas más de 140 piezas que dan cuenta de la tradición del curtido artesanal del cuero, que es un símbolo de este municipio.

Así mismo, en su territorio se aprecia parte de la Represa Riogrande II; un monolito parecido al de El Peñol; el Valle Urbano, ubicado en el filo del Páramo de Santa Inés; y el Cerro El Picacho.

El mencionado monolito es una piedra de 150 metros de altura, que se levanta en medio del paisaje verde y se ha consolidado como uno de los atractivos imperdibles de conocer de este municipio.

Por su parte, el Valle urbano, es un espacio lugar que tiene una gran panorámica de la región, un espacio único que les permite a los turistas vivir una experiencia diferente en medio de un hermoso paisaje.

Entrerríos es un destino de vocación natural, con lindos paisajes y agradables espacios para conocer. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Este es, sin duda, un destino ideal para los amantes de la naturaleza, para desconectarse del día a día y también para quienes disfrutan de las actividades relacionadas con el campo.

En este municipio antioqueño, que está ubicado a hora y media de Medellín y que ofrece una temperatura promedio de 13 grados centígrados, es posible conocer sobre el proceso de la producción de lácteos, una actividad muy especial en sus habitantes.