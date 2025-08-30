Suscribirse

Agro

SuperIndustria autoriza acuerdo entre productores e industriales del sector arrocero para fijación de un precio mínimo

Tanto esta entidad como el MinAgricultura, consideran el acuerdo necesario “para la estabilidad y creación de condiciones de comercio justo en este sector”.

Redacción Economía
30 de agosto de 2025, 2:13 p. m.
Espiga de arroz en la mano del agricultor durante la cosecha con la cosechadora en el fondo
La sobreoferta de arroz, no solo por la producción nacional, sino también por el producto de contrabando, ha llevado a precios de venta por debajo de los costos de producción. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La crisis del sector arrocero desembocó este año en un paro de 11 días que bloqueó importantes vías del país, y aisló algunas regiones productoras.

La dramática situación de este importante sector agrícola se dio principalmente por la sobreoferta de arroz, no solo por la producción nacional, sino también por el producto de contrabando que entra al país, que ha llevado a precios de venta por debajo de los costos de producción, poniendo en serias dificultades a los productores agrícolas.

Los productores de arroz del país reclaman precios justos y mayores controles en el contrabando.
Los productores de arroz del país reclaman precios justos y mayores controles en el contrabando. | Foto: Dignidad Arrocera

Distintos factores también sumaron a esa coyuntura: la eliminación de incentivos de almacenamiento para los productores, la ausencia de acuerdos efectivos con el gobierno para regular precios y la compleja situación competitiva del producto agravaron la situación, resultando en pérdidas económicas para el sector y un aumento en la demanda de soluciones a largo plazo.

Contexto: Arroceros hacen llamado al Gobierno tras demoras en implementación de acuerdos: “Sin operador, sin alivios y sin soluciones”

En ese sentido, este sábado en la mañana, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), anunció lo que calificó como un hecho “histórico” y la primera vez que se otorga la aprobación de un acuerdo en el sector agropecuario.

Cielo Rusinque
La SIC, que encabeza Cielo Rusinque, calificó el acuerdo como "histórico". Es el primero que se hace en el sector agropecuario. | Foto: Captura de pantalla / Twitter /

Se trata de un acuerdo de fijación de precio mínimo de referencia de compra de arroz paddy verde. Esto tras haber recibido concepto previo, vinculante y motivado por parte del Ministerio de Agricultura.

Después de haber analizado la situación actual de la cadena de arroz, el Ministerio de Agricultura, en su concepto, y la SIC en su resolución, concluyeron que “el acuerdo propuesto por los productores e industriales del arroz resulta necesario para la estabilidad y creación de condiciones de comercio justo en este sector estratégico para la soberanía alimentaria de Colombia”.

Este acuerdo estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025 y comprende tres hechos clave. El primero, la fijación de un precio mínimo de referencia para la compra de arroz paddy por departamentos o zonas del país, teniendo en cuenta algunos parámetros de calidad; el segundo, la adopción de un mecanismo de compra de arroz paddy verde como arroz paddy seco equivalente utilizando los mismos criterios de calidad y de precio mínimo de referencia; y el tercero, la articulación de acciones conjuntas para el desarrollo del plan de ordenamiento productivo del arroz. “Este conjunto persigue la estabilidad económica del sector y la garantía de condiciones de remuneración que hagan sostenible la producción, calidad y comercialización del grano”, dijo la SIC.

Martha Carvajalino Ministra de Agricultura la radicación del Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria.
El acuerdo anunciado por la SIC se hizo tras haber recibido concepto previo, vinculante y motivado por parte del Ministerio de Agricultura, cartera que encabeza Martha Carvajalino. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Y agregó: “El análisis de este acuerdo concluyó que, si bien la medida podía implicar una limitante a las condiciones de venta como es el precio, su adopción está llamada a generar externalidades positivas en la cadena de arroz y derivará en un beneficio para los productores. Así, el acuerdo persigue garantizar un nivel de ingreso a los productores, asegurar los planes de siembra y evitar la pérdida de un producto esencial para la canasta alimentaria del país”.

Contexto: Este será el impacto del paro arrocero en la inflación de julio. “Cuando hay bloqueos, se siente en el abastecimiento”

De otra parte, la SuperIndustria reconoció que este acuerdo no tendría efectos negativos en el consumidor y, por el contrario, permitirá dinamizar la oferta de arroz blanco en el mercado, redundando en un beneficio para los consumidores.

Adicionalmente, la entidad aseguró que, con el fin de garantizar el respeto de la libre competencia económica en el sector arrocero, a través de la Dirección de Cumplimiento, realizará seguimiento y vigilancia detallado de la ejecución de este acuerdo.

“Para cumplir con esta función, se estableció una metodología que permitirá monitorear la cadena de arroz en Colombia. Así, la Superintendencia determinó que las Intervinientes deberán remitir a la Dirección de Cumplimiento, información relacionada con los precios mínimos de referencia, cantidades de compra, formas de pago, los parámetros de calidad utilizados en las adquisiciones de arroz paddy verde, entre otras variables”, señaló.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Polémica en concurso para escoger notarios, uno de los cargos más apetecidos del Estado. Hay denuncias

2. Sale a la luz “dilema” en la Selección Colombia, a días del inicio de las eliminatorias: esto pasó

3. Nairo Quintana se confiesa y revela lo que sintió cuando Egan Bernal le ganó el Tour de Francia

4. Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ confesó estar dispuesta a tener una relación abierta para no perder su matrimonio

5. Jhon Arias da la cara por polémica en Selección Colombia: confesó lo que piensa de su posición con Néstor Lorenzo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ArrozParoMinagriculturaSIC

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.