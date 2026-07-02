Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, dejará su cargo antes de que acabe el Gobierno Petro: regresa a la Procuraduría General

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció este miércoles su salida del Gobierno nacional. La funcionaria explicó que el próximo 9 de julio deberá regresar al cargo de carrera que ocupa en la Procuraduría General de la Nación, al que ingresó mediante concurso de méritos en 2016, debido a que la comisión que le permitió desempeñarse como ministra llegó a su fin y no puede ser prorrogada.

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A través de un mensaje público, Carvajalino señaló que su retiro no obedece a razones políticas, sino al cumplimiento de las normas que regulan su situación administrativa como funcionaria de carrera.

“El 9 de julio debo retomar el cargo de carrera en la Procuraduría General de la Nación al que ingresé por mérito en el 2016. El tiempo de mi comisión se ha vencido y es improrrogable”, afirmó.

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ministra de Agricultura Martha Carvajalino Villegas Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En su pronunciamiento, la ministra hizo un balance de su gestión al frente de la cartera de Agricultura y aseguró que durante su permanencia en el cargo trabajó con “rigor, transparencia y decisión de justicia” en favor del sector agropecuario del país.

Carvajalino también reveló que hace más de cinco años decidió participar en la convocatoria de la rama judicial para proveer cargos de magistrados y jueces de carrera.

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Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. Foto: Cortesía Ministerio de Agricultura

Según explicó, actualmente hace parte de la lista de elegibles y permanecerá a la espera de que, conforme a las reglas del proceso de selección, pueda ser nombrada en un despacho judicial.

“He dedicado mi vida al servicio público por el país, he trabajado desde hace más de 16 años por la justicia agraria. Los principios que me han guiado son indeclinables”, expresó la funcionaria, al destacar que su trayectoria ha estado enfocada en el fortalecimiento de la institucionalidad y la defensa de los asuntos agrarios.

Martha Carvajalino Ministra de Agricultura la radicación del Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En la parte final de su mensaje, Carvajalino agradeció al movimiento agrario, a los diferentes actores del sector agropecuario y a los servidores públicos que la acompañaron durante su gestión.

Además, sostuvo que deja el Ministerio con la “dignidad del deber cumplido” y destacó los avances alcanzados para convertir a Colombia en una “potencia agroalimentaria en clave de justicia social”.