A menos de un mes y medio de finalizar el Gobierno Petro, sus ministros empezaron a renunciar protocolariamente. Tienen claro que, desde el 7 de agosto, Abelardo De La Espriella llegará con su propia tropa al Palacio de Nariño.

Este miércoles 1.° de julio, la ministra de Deporte, Patricia Duque Cruz, radicó oficialmente su carta de renuncia con efectos a partir del 7 de agosto de 2026.

En la misiva, dirigida a Gustavo Petro, la alta funcionaria informó: “Respetado presidente, con un atento saludo, presento mi renuncia formal al cargo de ministra del Deporte con efecto a partir del 7 de agosto de 2026″.

Agradeció la confianza y designación en esta importante cartera, “que posibilitó haber entregado no solo mi capacidad profesional, sino mi convicción absoluta de servir a Colombia con integridad y amor por lo público”.

La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, presentó su renuncia protocolaria. Foto: SEMANA

Duque Cruz fue la segunda funcionaria del Gobierno Petro en dimitir a su cargo desde la primera semana de agosto. Y se prevé que en las próximas horas otros ministros hagan lo mismo.

La primera en renunciar fue la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, quien notificó el pasado martes al presidente sobre su decisión.

“Estimado presidente, por medio de la presente me permito presentar de manera formal mi renuncia al cargo de embajadora de Colombia en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con efecto a partir del 7 de agosto de 2026, conforme al cambio de gobierno”, aclaró la funcionaria.

Gustavo Petro y Laura Sarabia han tenido posiciones políticas contrarias. Foto: Presidencia

Siguió: “Agradezco profundamente la confianza depositada en mí para el desempeño de estas funciones y la oportunidad de haber servido a Colombia en esta misión diplomática”.

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella protagonizarán el cambio de gobierno el próximo 7 de agosto. Foto: AFP / SEMANA

Ahora, Sarabia estará en su cargo hasta el último día del Gobierno Petro, pese a que su relación con el presidente terminó fría y distante. Pasó de ser su mano derecha y la mujer de confianza a una diplomática alejada del círculo de poder del primer mandatario.

Las renuncias de los ministros son apenas normales en un cierre de un gobierno. Y más en este caso, cuando De La Espriella pertenece a la derecha ideológica y ha prometido un cambio de 180 grados frente a las políticas implementadas por Petro.