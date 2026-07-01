Gustavo Petro firmó el decreto que tumba la suspensión de la orden de captura de alias Chiquito Malo: “Debe ser extraditado”

Este miércoles 1 de julio, el presidente saliente Gustavo Petro dio a conocer detalles de una decisión que tomó frente a su política de paz total, la cual ha recibido una ola de críticas desde diferentes sectores.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano notificó que firmó un decreto que tumba la suspensión de la orden de captura contra alias Chiquito Malo.

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“He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias ‘Chiquito Malo’. Si es capturado, inmediatamente debe ser extraditado. Se ha capturado al jefe del Clan del Golfo en Córdoba, alias “el Zarco”. Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el Estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo”, expresó Petro.

Y agregó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Yo no creo en guerras totales, mortuorias, no creo en la barbarie, creo en lo civilizado y humano, y lo humano es hablar y disminuir la muerte y el dolor de la sociedad”.

“Por eso, Danilo Rueda construyó el concepto de diálogos sociojurídicos que implica una integración económica y social lícita del territorio en conflicto y en economía ilícita, un pacto social para que su población civil sea el poder real en el territorio y goce de bienestar social, y un diálogo jurídico con la justicia para la dejación de toda violencia armada y su salida de la actividad ilícita.

Este concepto funcionó parcialmente en el sur del país. La Fiscalía no nos ayudó, influenciada, hay que decirlo, por una línea construida desde el pasado por los Estados Unidos, que cree en la erradicación forzosa, hasta ahora fracasada según los datos”, insistió Petro.

Y concluyó el mandatario saliente: “Los datos de mi gobierno muestran éxito en la línea propuesta que es pacífica: se trata de la erradicación voluntaria con sustitución de cultivos vista como una economía territorial y no individual. En el mundo de hoy nadie se salva individualmente; los graves problemas se superan a través de la fuerza de lo colectivo. La fuerza de la humanidad, porque son los problemas de la humanidad”.

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“Gracias a los diálogos de paz y al liderazgo político y social que poseemos con el campesinado excluido de Colombia, hemos logrado éxitos y los datos lo demuestran, que han sido entregados a la ONU que certifica y a Estados Unidos, para que la política que iniciamos se profundice”, puntualizó.