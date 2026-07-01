Gustavo Petro firmó la extradición de alias Larry Changa, señalado fundador y cabecilla del Tren de Aragua

Este miércoles 1.° de julio, el presidente Gustavo Petro ha estado activo con varias decisiones en materia de orden público y en el marco de su política de Paz Total.

Se conoció que el mandatario saliente no solo tomó la determinación de tumbar la suspensión de la orden de captura contra el máximo cabecilla del Clan del Golfo, conocido con el alias de Chiquito Malo, sino que también adoptó otra medida.

Gustavo Petro firmó el decreto que tumba la suspensión de la orden de captura de alias Chiquito Malo: “Debe ser extraditado”

Esta tiene que ver con la firma que hizo del documento que permite dar luz verde a la extradición de alias Larry Changa, señalado fundador y cabecilla del Tren de Aragua.

Ese señalado criminal, según el proceso, es requerido por la justicia de Chile para que responda por los delitos de asociación criminal y secuestro.

“Conceder la extradición del ciudadano venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez o Víctor Miguel Moreno Álvarez, requerido dentro de la causa identificada con el ROL I.C. 1241-2024, RUC 2310109250-5 y RIT número 1200-2023 adelantada por el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, conforme a la Orden de Detención número 2410053000296-4 del 3 de julio de 2024 y al Oficio número 512-2024 (UCS) del 6 de agosto de 2024 emitido por la Corte de Apelaciones de La Serena, por los delitos de asociación ilícita y dos secuestros”, se desprende del documento firmado por Gustavo Petro.

En otro de los puntos se advierte: “Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Uno de los artículos del documento expedido por el Gobierno nacional recalcó: “Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma al Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional y a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía General de la Nación y a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, para lo de sus respectivas competencias”.

Primicia: Corte Suprema avala extradición a Chile de Larry Changa, el peligroso fundador del Tren de Aragua

En su momento, SEMANA habló en exclusiva con uno de los investigadores que estuvo detrás del cofundador del Tren de Aragua. Reconoció que las autoridades en Chile alertaron su presencia en Colombia. Varias publicaciones de su familia y círculo cercano en redes sociales fueron confirmando esa teoría.