Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, habla de un ambiente de “intimidación constante” del empalme de De La Espriella

El proceso de empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración del presidente electo Abelardo De La Espriella volvió a generar controversia luego de que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reaccionara al comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República sobre las reglas que deben seguir las entidades del Estado durante la transición.

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La @PGN_COL y la @CGR_Colombia exhortaron al Gobierno saliente, así como a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, a garantizar que los informes de empalme con el equipo del presidente electo sean publicados y permanezcan disponibles para consulta pública en los… pic.twitter.com/REfNkxLy9f — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 30, 2026

A través de su cuenta de X, Cuervo aseguró que existe un ambiente de presión alrededor del empalme y lanzó una fuerte crítica contra el Gobierno entrante.

“El tono de intimidación constante del gobierno entrante de cara al empalme, algo nunca antes visto, un comunicado conjunto de @PGN_COL y @CGR_Colombia, prácticamente validando esa asimetría en las reglas de juego…”, escribió.

El analista fue más allá y sostuvo que el ambiente que se vive no corresponde, a su juicio, con una transición democrática normal.

“Un clima de opinión que hace pensar, no en una transición democrática, sino en la salida por la puerta de atrás de una ‘organización criminal en el poder’, me hace pensar si en realidad el gobierno tiene garantías para rendir cuentas de su gestión”, afirmó.

Incluso, en otro mensaje, ironizó sobre cómo, según él, algunos sectores parecen concebir el proceso de empalme.

“Imagino que el escenario ideal sería que en cada comisión de empalme, afuera estén delegados de la Fiscalía y el CTI listos a hacer efectivas órdenes de captura para todos y cada uno de los ministros y directores de entidades”, señaló.

Las declaraciones surgieron después de que la Procuraduría y la Contraloría publicaran una directiva conjunta en la que recordaron las obligaciones legales que tiene el Gobierno saliente durante el empalme.

El tono de intimidación constante del gobierno entrante de cara al empalme, algo nunca antes visto, un comunicado conjunto de @PGN_COL y @CGR_Colombia, prácticamente validando esa asimetría en las reglas de juego... — Jorge Iván Cuervo R. (@cuervoji) June 30, 2026

Así quedó conformado el equipo de Abelardo De La Espriella, presidente electo, que recibirá el Ministerio de Defensa

Entre otros puntos, ambas entidades exhortaron a que los informes de gestión sean publicados y permanezcan disponibles para consulta ciudadana, salvo aquellos documentos que, por disposición legal, tengan carácter reservado.

Horas antes, la Presidencia informó que la primera reunión de los coordinadores del empalme se realizará el 2 de julio a las 10:00 de la mañana.

En el anuncio, el Gobierno aseguró que está listo para iniciar el proceso, pero advirtió que “no acepta ninguna amenaza ni irrespeto” y expresó su expectativa de que la transición se desarrolle en un ambiente de respeto institucional.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la controversia. En una publicación en X defendió que su administración continúe ejecutando el Plan Nacional de Desarrollo hasta el final del mandato y rechazó que el empalme sea utilizado para centrar la discusión en presuntos casos de corrupción.

Además, sostuvo que su Gobierno entregará indicadores sociales y económicos que, según afirmó, deberán ser respetados por la nueva administración.