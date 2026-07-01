¿Destronado? El gigante chino que tiene a Tesla contra las cuerdas

En 2025, el fabricante chino BYD superó por primera vez a Tesla en la venta de carros eléctricos a nivel mundial. Ahora, proyecciones de la empresa indicarían que este año podrían repetir el hito.

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La marca indicó que en el segundo trimestre del año entregó 557.000 vehículos en todo el mundo. Analistas de Bloomberg proyectan que durante la próxima semana, Tesla anunciará ventas de alrededor de 396.000 vehículos en el mismo periodo.

La primera vez que BYD superó a Tesla fue en el último trimestre de 2024 y durante varios periodos de 2025. En los primeros tres meses de este año, la compañía de Elon Musk recuperó el liderazgo y superó a BYD en ventas por 48.000 vehículos.

Los datos de BYD indican que la marca aumentó sus ventas un 5,5% en el mes de junio, lo que lo llevó a alcanzar 403.472 unidades. De esos modelos, el 43% se vendió en mercados internacionales, lo que evidencia la expansión de BYD.

En Colombia, el fabricante chino se ha convertido en uno de los favoritos de los usuarios de carros eléctricos. En el primer semestre del año, se matricularon 6.118 carros de la marca en el país, un aumento del 53% sobre los 3.992 registrados en el mismo periodo de 2025.

La empresa se enfrenta a otras marcas como Geely Automobile Holdings Ltd., otro fabricante automovilístico chino que ha fortalecido su presencia en el mercado de vehículos eléctricos. Aun así, la expansión internacional de BYD y el crecimiento de sus operaciones fuera de China le han permitido consolidarse como el fabricante chino con mayores ventas a nivel mundial.

La popularidad de los vehículos de BYD se ha extendido a Colombia. Foto: BYD / API

La tecnología de BYD

La empresa presentó a finales de mayo un nuevo avance en vehículos autónomos. Se trata de un chip que mejora la asistencia a la conducción autónoma y fue creado por un equipo de 7.000 ingenieros de BYD.

El procesador Xuanji A3 es el primer chip chino de 4 nanómetros que tiene la capacidad de soportar tecnologías nivel L3 y L4. Cuenta con una capacidad de procesamiento de 700 TOPS y, según la empresa, consume un 20% menos de energía que otros chips similares.

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Fue diseñado especialmente para integrarse a los algoritmos de BYD y necesita mínima intervención humana para que el carro se maneje solo. Los que quieran agregar un paquete de conducción avanzada deberán pagar una tarifa adicional de 12.000 yuanes, lo que equivale a cerca de 6 millones de pesos.

Este precio tiene el objetivo de economizar los vehículos que cuentan con este sistema. Además, BYD indicó que durante un año asumirá la responsabilidad total por cualquier accidente que ocurra mientras uno de sus vehículos tenga activado el sistema de conducción asistida God’s Eye, una garantía sin precedentes en la industria automotriz.