Medicina Legal presentó su rendición de cuentas; habló sobre el trabajo de los funcionarios en la entidad y del estudio forense del país. El resultado es una aterradora radiografía de la violencia en Colombia, en particular de los últimos años, los mismos del saliente Gobierno de Gustavo Petro.

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Los datos de Medicina Legal anticipan la barbarie que vive el país. Homicidios que aumentan de manera descontrolada y que lanzan una alerta para frenar una ola de violencia que desde 2022 no ha parado de crecer a un ritmo del 92,4 %. Solo en 2025, los homicidios aumentaron en 759 en comparación con 2024.

Los casos de homicidio al inicio del llamado “gobierno del cambio” se contaban por 13.939 y en adelante la cifra fue en aumento. En 2025, de acuerdo con la rendición de cuentas de Medicina Legal, el reporte es el más alto de los últimos cuatro años, con un total de 14.780 víctimas de homicidio.

La curva en las cifras de homicidios advierte un incremento complejo que deja a los hombres como las principales víctimas: 13.641; en el caso de las mujeres, hay también un importante aumento con 1.122 hechos de violencia, homicidios en contra que incluyen los feminicidios.

Las cifras del instituto forense se fueron hacia atrás hasta 10 años para hacer un examen cuidadoso de los homicidios en Colombia y allí mismo se indican las zonas del país con mayor afectación por departamentos. El Valle del Cauca aparece en el primer renglón de hechos violentos contra la vida.

Más de 23.300 homicidios se reportaron desde 2016 en el Valle del Cauca, la región más violenta del país, de acuerdo con la radiografía de Medicina Legal. El penoso listado incluye a Antioquia con 19.119 casos en los últimos 10 años, una revelación de la dramática situación en materia de protección y respeto por la vida.

Bogotá, aun con la mayor concentración de personas, se quedó con el tercer lugar. Son 11.497 casos de homicidio, un promedio de estabilidad, incluso de disminución en diferentes momentos de la última década, como quedó tras extraer los datos de necropsias por hechos de homicidio en la capital del país.

Cartel actual de 'Los más buscados' en Cali. Foto: Policía

Son distintas entidades locales y nacionales las que recaudan cifras sobre homicidio en Colombia, pero ninguna tiene la certeza que protege los datos en Medicina Legal. Cada cifra está o resulta de los exámenes de necropsia, lo que no deja lugar a dudas. Algunas autoridades entran en debate con los casos de defensa propia, de accidentes de tránsito o confrontaciones; Medicina Legal no.

El instituto forense no tiene campos grises; son homicidios hechos de violencia con un asesino de por medio y que claramente advierte un preocupante aumento, una delicada situación que requiere un examen crítico para las autoridades y una alerta para el gobierno que llega.