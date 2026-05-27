La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no avanza en las pesquisas contra el presidente Gustavo Petro, en medio de señalamientos que llegan contra el mandatario en plena época electoral.

A esa corporación han llegado quejas sobre la presunta participación en política del jefe de Estado. Incluso, esa célula legislativa ya tiene diez expedientes sobre ese asunto, pero aún no hay resultados de esas investigaciones.

Comisión de Acusación tiene diez expedientes contra Gustavo Petro por presunta participación en política

La Comisión sí ha citado a sesiones, pero hay representantes que no se presentan a esas convocatorias, por lo que la falta de quórum hace imposible avanzar en los procesos. Un ejemplo es que durante la semana del 18 de mayo llamaron a sesiones durante dos días seguidos, pero, pese a ello, no se avanzó en los procesos contra el mandatario.

Este tema toma relevancia después de que se conociera que la Comisión ya tiene diez expedientes en los que se pide investigar la presunta participación en política del presidente en el marco de las elecciones para elegir a su sucesor, comicios en los que Iván Cepeda promete llevar sus banderas.