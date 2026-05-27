La Corporación El Minuto de Dios organiza este miércoles, 27 de mayo, ‘una Noche por Córdoba’

Teniendo en cuenta la grave emergencia invernal que se presentó en meses pasados en Córdoba, la cual afectó a alrededor de 91.875 familias, lo que representó al menos 233.322 personas damnificadas y un total de 40.677 viviendas perjudicadas en 25 municipios de ese departamento, la Corporación Organización El Minuto de Dios realizará este miércoles 27 de mayo el evento ‘Una Noche por Córdoba’.

Se trata de un evento que se llevará a cabo en La Lupita Restorán, en Bogotá, y que, según indicó El Minuto de Dios, contará con un aporte solidario por puesto de $250.000.

Córdoba bajo el agua: la lección que dejó la emergencia por las inundaciones

De tal modo, los recursos recaudados esta noche de miércoles serán destinados a la reconstrucción de vivienda nueva para familias afectadas.

El evento ‘Una Noche por Córdoba’ empezará a las 6:00 p. m. y los interesados podrán adquirir las entradas en www.minutodedios.org.

El evento contará con la presentación musical de la reconocida artista cordobesa Adriana Lucía. También se realizará la presentación y lanzamiento oficial del Banquete del Millón 2026.